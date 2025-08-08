Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2025 12:07

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye 'de, haftanın 3. dokunulmazlık oyunu oynandı. Yarışmacılar, şeflerin istediği yemekleri hazırlamak için kıyasıya mücadele etti. Peki MasterChef eleme adayları kimler? 7 Ağustos (dün akşam) dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

MasterChef Türkiye 'de dokunulmazlığı kaybeden mavi takımda heyecanlı bir eleme oylaması gerçekleşti. Bireysel dokunulmazlığı kazanan mavi takım kaptanı Gizem, eleme potasına İhsan'ı gönderdi. Gecenin ilerleyen dakikalarında yapılan oylama sonucunda ise en çok ismi çıkan yarışmacı Özkan, eleme adayı oldu.

(Kaynak: Sosyal Medya)

Daha önceki bölümde ise eleme potasında Gizem, Tunahan, Cansu ve İrem yer almıştı. Şefler, haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununda kırmızı ve mavi takımlardan Akdeniz mutfağından yemekler hazırlamalarını istedi. Verilen 50 dakikalık sürede yapılan yarışta, şeflerin değerlendirmesi sonrası dokunulmazlığı kırmızı takım kazandı ve böylece mavi takım eleme potasına düştü.

Sonrasında mavi takım bireysel dokunulmazlık için son bir kez yarıştı. Şefler, bu turda sıfır atık konseptiyle yaratıcı yemekler yapmalarını istedi. 45 dakikalık zorlu sürecin ardından en iyi yemeği yapan ve bireysel dokunulmazlığı kazanan isim, mavi takım kaptanı Gizem oldu.