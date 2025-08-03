Küçükçekmece’de kentsel dönüşüm esnasında facianın eşiğinden dönüldü! Bina yıkım sırasında bitişikteki apartmanın üzerine çöktü

Küçükçekmece’de kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan bina bitişikteki apartmanın üzerine çöktü. (DHA)

"BELEDİYE DAHA ÖNCE BİLGİ VERMİŞTİ"

Mahalle sakini Tayfun Çağlayandere ise, "Yıkılan binayla komşu oturuyorum, sınırız. Bugün öylen 12.00 - 13.00 arası meydana geldi. Belediye aslında daha önce yıkılabileceği hakkında bilgi vermişti. Özellikle yürüyüş yolu üzerinde bir önlem almışlar. Tabii kepçe operatörü yavaş yavaş yıkımı yaparken, yanlış bir hamleyle bir kat aşağı darbesi oldu. Bu darbeden sonra bütün bina, bizim komşumuzun binasının üzerine yıkıldı" dedi.

ÇÖKME ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Binanın çöktüğü an, sokaktaki bir işletmenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Sokak üzerindeki insanları gösteren görüntülerde, yürüyen insanların panikle kaçmaya başladığı ve toz bulutunun sokağı kapladığı anlar yer alıyor