Ezgi Mola'nın eski eşi de vurulmuştu! Eğlence mekanındaki silahlı kavgada şüpheliler tutuklandı

İzmir’in Çeşme ilçesinde bir eğlence mekanında silahlı kavga çıktı. Bu esnada şahıslara müdahale etmek isterken Ezgi Mola'nın eski eşi Mustafa Aksakallı da sağ bacağından 2 kurşunla yaralanmıştı. 7 kişinin yaralandığı olay sonrası gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2025 15:30

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Olay, dün gece saat 01.00 sıralarında Hacımemiş Mahallesi'nde bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi. İddiaya göre, Melik Efe A. (19) ve Hüseyin Kerem A. (19), alkol aldıktan sonra mekanda taşkınlık çıkardı.

Çeşme’de eğlence mekanındaki silahlı kavgayla ilgili 2 kişi tutuklandı. İşletme sahibi, oyuncu Ezgi Mola'nın eski eşi Mustafa Aksakallı (39), şahıslara müdahale etmek istedi. Bu sırada şüphelilerden biri yanında bulundurduğu tabancayla Aksakallı'ya ateş açtı.



Silahlı saldırı sonucu Mustafa Aksakallı sağ bacağından 2 kurşunla yaralandı. Olay sırasında mekanda bulunan Zeynep G. (25) ise seken kurşunun isabet etmesiyle hafif şekilde yaralandı. Yaşanan panik sırasında kaçmaya çalışan Kubilay Ege E. (20), Ahsen İrem T. (20), Elifnaz Y. (20), Dila B. (21) ve Rabia Merve C. (33) ise kırılan cam parçalarından yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavileri tamamlanan 7 kişi, daha sonra taburcu edildi.

Çeşme’de eğlence mekanındaki silahlı kavgayla ilgili 2 kişi tutuklandı



ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede şüpheliler Melik Efe A. ve Hüseyin Kerem A.'yı gözaltına aldı. Çeşme'deki bir eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada 2 kişi tutuklandı Şüphelilerin ilk ifadelerinde, olayın masalarına yeterince ilgi gösterilmediği gerekçesiyle başladığını söyledikleri öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN