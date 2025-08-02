Trabzon'da koca dehşeti! Cani kocanın paylaşımı kan dondurdu | "İntikam aceleye gelmez"





SİNEM'İN SON PAYLAŞIMI YÜREKLERİ DAĞLADI



Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Sinem S.'nin ise sosyal medya hesabından cinayetten kısa bir süre önce yaptığı paylaşım görenleri duygulandırdı. Paylaşımda, "Çok basit ya. Hayvanları öldürmeyeceksin, ormanları yakmayacaksın, kadınlara ve çocuklara zarar vermeyeceksin. Kalp kırmayacaksın. Efendi gibi yaşayıp, ölüp gideceksin. Bu kadar basit. İnsan olmak bu kadar basit" ifadelerini kullanan Sinem S., kısa bir süre sonra silahla vurularak hayatını kaybetti.





Öte yandan silah seslerini duyanlardan Hasan Yılmaz, "Aralarında tartışma çıktı. Kadın boşanmak istediğini söylemiş. Adam da 'Benden boşanamazsın' demiş. Silahla vurmuş. Fırında çalışıyordum, sesi duydum. 2-3 el silah sesi duydum ama içerideydim görmedim. Adam da kaçıp gitmiş. Ambulansı aradık. Kaçarken görmedim ama motorla gitmiş" dedi.

ÇADIR KURARKEN YAKALANDI

Cani koca Ali Eren Somun, motosikletle kaçtığı Sinop'ta polis ekiplerinin operasyonu sonucu yakalandı. Kent merkezine yakın noktada boş arazide kamp çadırı kurmak istediği esnada yakalanarak gözaltına alınan şüphelinin, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edileceği öğrenildi.

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