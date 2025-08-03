Diyarbakır'da canice katledilen İlayda Alkaş'ın annesi TAKVİM'e konuştu

İlayda Alkaş, imam nikâhlı eşi C.A. tarafından hayattan koparıldı. TAKVİM’e konuşan acılı anne Hülya Al, isyan etti: İlayda sadece benim kızım olarak öldürülmedi. Türkiye’nin kızı olarak katledildi. Katil bir an önce yakalansın.

Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2025

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Diyarbakır'da yaşayan 21 yaşındaki İlayda Alkaş, 15 Temmuz günü imam nikâhlı eşi 30 yaşındaki C.A. tarafından annesi ve kız kardeşiyle birlikte doğum günü kutlamasından evine dönerken silahla vurularak katledildi.

Katil zanlısı, olay yerinden kaçtı. İlayda'nın ölümünden 9 gün sonra katledilen 19 yaşındaki 5 aylık hamile Helin Erdem'in katil zanlısı Siyabend Şeker ile C.A.'nın yakın arkadaş oldukları ortaya çıktı. Polis ekipleri, katil zanlısı C.A.'yı yakalamak için çalışmalarını sürdürürken, acılı anne Hülya Al, TAKVİM'e konuştu.

'MUTLULUĞUMUZ KISA SÜRDÜ'

Kızının geçen yıl görücü usulüyle evlendiğini kaydeden Hülya Al, "Resmi nikah yapmayarak kızımı kandırdılar. Anne beni bu insanlardan kurtar diye yardım istedi" ifadelerini kullandı.

Kızının hayatının tehlike altında olması nedeniyle savcıya gittiğini belirten anne Hülya Al, "Savcıya ellerinde silahlarla çektikleri fotoğrafları gösterdim. Polislerle birlikte gidip kızımı aldım. Kadın sığınma evine yerleştik. Ama bir süre sonra babasıyla görüştü, sonra oradan çıktı ve yanıma geldi.

Kızımı koruyamadım. Bir süre kent dışında kaldık, Temmuz ayında tekrar Diyarbakır'a döndük. İstemeyerek döndük ve olanlar oldu. Kızımın sadece katili değil ailesi de cezalandırılsın" dedi.

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