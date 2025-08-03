Konya'da korkunç olay! Kendisini uyaran bekçilere tüfekle ateş etti
Konya'da kayınpederi ile balkonda alkol alıp, gürültü yaptığı gerekçesiyle kendilerini uyaran bekçilere tüfekle ateş eden Berat Poçan, bu sırada bekçilerin yanında bulunan belediye personeli Hidayet Zıpır'ı vurdu.
Konya'da kayınpederi ile balkonda alkol alıp, gürültü yaptığı gerekçesiyle kendilerini uyaran bekçilere tüfekle ateş eden Berat Poçan, bu sırada bekçilerin yanında bulunan belediye personeli Hidayet Zıpır'ı vurdu.
Hastaneye kaldırılan ve saçmaların sağ gözüne isabet ettiği Zıpır'ın görme yetisini kaybettiği belirtildi. Berat Poçan, tutuklandı. Hastanede tedavisi süren Hidayet Zıpır ise, "Hiç suçum yokken bize doğru ateş etti. Bu yaşta beni kör bıraktı. Ben hayatıma nasıl devam edeceğim" dedi.