Çatalca'da kum ocağında göçük! Balçığa düşen kepçe operatörünün cansız bedenine ulaşıldı
İstanbul Çatalca’da bir kum ocağında meydana gelen göçükte 1 kişi balçık içinde kaldı. Kum ocağında meydana göçükte, kepçe ile birlikte balçığa gömülen operatörün cansız bedenine, yaklaşık 6 saatlik çalışmanın ardından ulaşıldı.
Olay, sabah saatlerinde Çatalca ilçesine bağlı Karacaköy Mahallesi'ndeki özel bir kum ocağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kum alma çalışması sırasında meydana çökmede, iş makinesi sürücüsünün kontrolünden çıkarak, balçık alana devrildi.
Araç içerisinde bulunan operatör Eyüp Filiz, balçıkta kayboldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, İtfaiye, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timi ve sağlık ekipleri sevk edildi.
1 İŞÇİ KUM HAVUZUNDA KALDI
Filiz'i çıkarmak için yoğun çaba sarf etti. Yaklaşık 6 saatlik çalışmanın ardından operatörün cansız bedenine ulaşıldı.
Cenaze, yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.