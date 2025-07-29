Çatalca’da kum ocağında göçük! Balçığa düşen kepçe operatörünün cansız bedenine ulaşıldı

Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2025 13:29

Araç içerisinde bulunan operatör Eyüp Filiz, balçıkta kayboldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, İtfaiye, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay, sabah saatlerinde Çatalca ilçesine bağlı Karacaköy Mahallesi'ndeki özel bir kum ocağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kum alma çalışması sırasında meydana çökmede, iş makinesi sürücüsünün kontrolünden çıkarak, balçık alana devrildi.

Fotoğraf: AA

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Filiz'i çıkarmak için yoğun çaba sarf etti. Yaklaşık 6 saatlik çalışmanın ardından operatörün cansız bedenine ulaşıldı.

Fotoğraf: AA



Cenaze, yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.