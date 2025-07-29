Konya'da masaj salonlarına fuhuş operasyonları: 23 tutuklama
Konya’da masaj salonlarına yönelik düzenlenen fuhuş operasyonlarında gözaltına alınan 23 şüpheli tutuklandı. 80 mağdur kadın ise kurtarıldı.
Konya'da fuhşa yönelik mücadele hız kesmeden devam ediyor.
Bu kapsamda Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, mayıs ayında masaj salonlarını hedef alan bir çalışma başlattı.
74 FUHUŞ MAĞDURU KADIN KURTARILDI
Yürütülen çalışma doğrultusunda, fuhuş yapıldığı tespit edilen 10 farklı masaj salonuna düzenlenen baskınlarda gözaltına alınan 28 şüpheliden 21'i tutuklandı.
Aynı operasyon kapsamında fuhuş yaptırıldığı tespit edilen 74 kadın mağdur ise kurtarıldı.
5 GÖZALTI
Zeki Dursun'un haberine göre, devam eden soruşturma kapsamında, fuhuş yaptırıldığı belirlenen işletmelere ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi.
Belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda, 5 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
2 TUTUKLAMA
Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Aynı operasyon kapsamında fuhşa zorlandığı tespit edilen 6 mağdur kadın da kurtarıldı.