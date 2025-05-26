TEO maratonu bitti | Kazanan Aktepe kardeşler

Türkiye Entelektüel Oyunları'nda (TEO) 5 aylık maraton final heyecanı yaşandı. Cem Öğretir moderatörlüğünde Turkuvaz Medya Merkezi'nde yapılan finalde ikiz kardeşler Hasan-Hüseyin Aktepe Türkiye birincisi oldu.

Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2025

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Türkiye Entelektüel Oyunları (TEO) Liseler Arası Bilgi Yarışması'na 2'incisine Türkiye genelinde 25 bin lise öğrencisi başvurdu. 81 ildeki yarışmalarda 5 aylık maratonda elemeler yapıldı.

İstanbul'daki 81 ilin birincilerin katıldığı yarı finalin ardından sponsorluğunu Türk Telekom, medya sponsorluğunu ise Turkuvaz Medya'nın üstlendiği yarışmanın finali Turkuvaz Medya Grubu'nun stüdyolarında yapıldı.

Türkiye'nin en parlak genç zihinlerini bir araya getiren yarışmanın birincisi Ankara Muradiye Eryaman Sevgi Fen Lisesi 11. sınıf öğrencileri Hasan- Hüseyin Aktepe adındaki ikizler oldu.

GENÇLER, ESAS GÖREVİNİZ...

NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Esra Albayrak da, 81 ilden gelen gençlere hitap ederek şunları söyledi:

"Sevgili gençler, gelecekte hangi mesleği seçecek olursanız seçin. Esas göreviniz yaşadığınız zamanı anlamaya ve dönüştürmeye çalışmak olacak."

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