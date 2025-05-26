Bir dilek tuttu binleri topladı | Lösemiyi yenen Ali Asaf için gökyüzüne balonlar bırakıldı

Minik Ali Asaf yakalandığı kanser hastalığından kurtuldu ve babasının yaptığı çağrı ile gündeme geldi. Dün yüzlerce kişi, Ali Asaf’ın balon uçurma hayalini gerçekleştirdi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2025

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İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde yaşanan Samet Demir, Oğlu Ali Asaf'ın kanseri yenmesinden sonra sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruyla balon uçurma hayali herkesi duygulandırdı.

Baba Samet Demir paylaşımında "Arkadaşlar bizim fazla çevremiz yok. Oğlum kanseri yendi, balon uçurmak istiyor. Gelir misiniz?" ifadelerini kullandı.



Baba ve oğlunun bu duygusal isteği kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve birçok kişi, onlara destek vermek için bir araya gelmek istedi. Dün saatler 14.00'ü gösterdiğinde, İstanbul'un dört bir yanından gelen vatandaşlar, ellerinde rengârenk balonlarla kortej oluşturarak umut dolu bir yürüyüş başlattı. Bu yürüyüş yalnızca fiziksel değil, ruhsal bir dayanışmanın da simgesi oldu.



Kortejin sonunda kurulan sahneye alkışlar arasında çıkan Ali Asaf, o anın gerçek kahramanıydı.

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