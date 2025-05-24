İnan Kıraç'ın kaçırılma iddiası gündeme bomba gibi düştü! Şoföründen şoke eden ifade: Bas gaza dedi bende bastım

Aralık 2024’te Emine Alangoya ile evlenen iş insanı İnan Kıraçı’n başına gelmedik kalmadı. Kızı İpek Kıraç’ın üst üste açtığı evliliği iptal davasının ardından vasi tayin edilen İnan Kıraç’ın dün hastaneden kaçırılmaya çalışıldığı iddia edildi. Şoförleri gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2025

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İş insanı İnan Kıraç'ın tedavi gördüğü hastaneden kaçırıldığı iddiaları üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında gözaltına alınan üç şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kıraç'ın vasisi avukat A.Y. ifadesinde, "Kaçmasına sebep ve yardımcı olan kişilerden şikâyetçiyiz" dedi.

KAPIDA 7/24 GÜVENLİK VAR AMA

Vasi A.Y. ifadesinde şunları söyledi: "Kısıtlının tarafımızca kolluk tarafından düzenlenen tutanak ile birlikte tedavisi için Koç Üniversitesi Hastanesi'ne yatışı sağlanmıştır. Düzenlenen tutanakta başhekim yardımcısının da imzası bulunmaktadır. Tarafımızca gerekli önlemlerin alınması ve kısıtlının hiçbir şekilde hastaneden yazılı onayı alınmaksızın çıkartılamaması gerektiği hastane yönetimine haber verilmiştir.

Dün saat 19:00 sıralarında tarafımızca İnan Kıraç'ın sağlık durumu hakkında bilgi almak ve ziyaret etmek maksadı ile Koç Üniversitesi Hastanesi'ne meslektaşım vasi avukat M.Ö. ile birlikte geldik. İnan kıraç'ın mevcut durumu ve tedavisi hakkında genel durum değerlendirmesi yapmak amacı ile meslektaşım M.Ö. ile birlikte alt kata indik. İnan Kıraç'a tahsis edilen odanın önünde 7/24 görevli güvenlik personeli bulunmaktaydı.

ARAÇ HAZIR BEKLİYORDU

İnan Kıraç'ın büyük bir kalabalık eşliğinde kapıya yöneldiğini ve hastaneyi terk etmeye çalıştığını gördük. Bu sırada yanında şoför olarak çalıştığını bildiğimiz kişiler bulunmaktaydı." Vasi avukat A.Y.'nin ifadesinin devamında şu sözler yer aldı: "Hastanenin çıkış kapısında Kıraç'ın şirketine ait olduğunu bildiğimiz aracın hazır olarak beklediğini gördük. İnan Kıraç, yanında bulunan kişilerin kollarına girmeleri vasıtası ile araca doğru yöneldi."



ŞOFÖR ÜZERİMİZE SÜRDÜ

Vasi avukat ifadesini devamında şunlarız söyledi, "İnan Kıraç'ın araçtan indirilmesi vhususunda uyarılarda bulundum. Ben, bu süreci vesayet makamına sunmak için sözlü ihtarda bulunarak kamera kaydına aldım. Meslektaşım M.Ö. ve ben, aracın önüne geçerek gitmelerini engellemeye çalıştık. Tüm bu girişimlerimize rağmen aracın şoförü kullandığı aracı üzerime sürerek ani bir şekilde gaza bastı ve kısıtlıyı olduğu yerden kaçırdı."



PATRON ARABAYA BİNDİ SÜR DEDİ SÜRDÜM

İnan Kıraç'ın kaçırılmasıyla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı. Şoför B.C. polise verdiği ifadesinde, "40 yıllık çalışanıyım. Beni aradı gittim araca bindi. 'Sür' dedi sürdüm. İl dışına gidiyorduk yoldan dönüp eve gittik" dedi.

MACERA DOLU EVLİLİK

İnan Kıraç, 20 Aralık 2024'te Emine Alangoya ile evlendi.

Kızı İpek, evliliğin iptali için dava açtı.

Kıraç, Adli Tıp'ta muayene edildi. Sorulara yanıt veremedi.

Demans teşhisi konulan Kıraç için 2 avukat vasi olarak görevlendirildi.

Ancak Alangoya, Kıraç'ı vasilerden kaçırmak için şehir şehir gezdirdi.

Önceki gün de Koç Üniversitesi'nden kaçırılan iş insanını firarı yalısında bitti!

Kıraç ile Alangoya'nın evliliğinin iptali davası ise 27 Mayıs'ta...

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