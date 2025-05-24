Hafta sonu hangi sınavlar var? 24-25 Mayıs 2025 ÖSYM takvimi ile uygulanacak sınavlar…

Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2025 21:18

Hafta sonu birçok kişi, ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan güncel sınavları merak ediyor. Özellikle sınava hazırlanan adaylar, 24 Mayıs Cumartesi ve 25 Mayıs Pazar günleri yapılacak sınavları araştırıyor. Peki bu hafta sonu ne sınavı var? İşte takvim!

(Kaynak: AA)

Bu hafta sonu hangi sınavlar var?

24-25 Mayıs 2025 tarihlerinde farklı alanlarda önemli sınavlar gerçekleştirilecek. Sınavlara katılım sağlayacak adaylar için kritik tarihler yaklaşırken, ÖSYM ve Anadolu Üniversitesi takviminde yer alan uygulamalar dikkat çekiyor.

24 Mayıs Cumartesi günü saat 13.45'te, e-YÖKDİL 2025/1 İngilizce – Sosyal Bilimler sınavı yapılacak. Takip eden gün, 25 Mayıs Pazar'da ise e-YÖKDİL 2025/2 İngilizce – Sağlık Bilimleri oturumu yine aynı saatte uygulanacak.

Ayrıca 25 Mayıs Pazar günü, tıp alanında uzmanlaşmak isteyenlerin katılacağı 2025 YDUS 1. Dönem (Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı) da yapılacak önemli sınavlar arasında yer alıyor.

Bunların yanı sıra, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri için de yoğun bir hafta sonu olacak. 24-25 Mayıs tarihlerinde AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavları yurt genelinde uygulanacak.