Kabusu yaşatmışlardı! Akaryakıt istasyonundaki dehşette yeni gelişme

Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2025 11:03

Akaryakıt istasyonundaki görüntüler kan dondurdu. (İHA)

DAKİKALARCA YUMRUKLANDI

Perihan Deveci, akaryakıt istasyonuna geldiğinde tanımadığını söylediği bir kişi ile tartışmaya başladı. Tartışma büyüyüp kavgaya dönüştü. Tartışma sırasında erkek, Deveci'ye saldırdı. Akaryakıt istasyonunda pompaların bulunduğu bölümde şiddete uğrayan Perihan Deveci, market bölümüne sığınmaya çalıştı.

Peşinden gelen kişi burada da Deveci'yi tekme ve yumruk atarak darbetti. Çevredekilerin müdahalesi ile olay son bulurken, Perihan Deveci polis merkezine giderek şikayetçi oldu. O anlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.