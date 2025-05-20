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Kabusu yaşatmışlardı! Akaryakıt istasyonundaki dehşette yeni gelişme

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, muhasebecilik yapan Perihan Deveci'nin bir akaryakıt istasyonunda tekme ve yumruklarla darbedilmesiyle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Kabusu yaşatmışlardı! Akaryakıt istasyonundaki dehşette yeni gelişme

Olay, 19 Mayıs günü saat 16.00 sıralarında Esenköy yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi.

Akaryakıt istasyonundaki görüntüler kan dondurdu. (İHA)Akaryakıt istasyonundaki görüntüler kan dondurdu. (İHA)

DAKİKALARCA YUMRUKLANDI
Perihan Deveci, akaryakıt istasyonuna geldiğinde tanımadığını söylediği bir kişi ile tartışmaya başladı. Tartışma büyüyüp kavgaya dönüştü. Tartışma sırasında erkek, Deveci'ye saldırdı. Akaryakıt istasyonunda pompaların bulunduğu bölümde şiddete uğrayan Perihan Deveci, market bölümüne sığınmaya çalıştı.

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Peşinden gelen kişi burada da Deveci'yi tekme ve yumruk atarak darbetti. Çevredekilerin müdahalesi ile olay son bulurken, Perihan Deveci polis merkezine giderek şikayetçi oldu. O anlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Akaryakıt istasyonundaki görüntüler kan dondurdu. (İHA)Akaryakıt istasyonundaki görüntüler kan dondurdu. (İHA)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Polis, güvenlik kamerası görüntülerinden Deveci'yi takip ederek akaryakıt istasyonunda darbettiklerini belirlediği şüpheliler S.S. (21), H.A. (20) ve T.A.'yı (22) evlerinde yakalayıp, gözaltına aldı. Gözaltına alınan 3 şüphelinin polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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