Üniversite kampüsünde başıboş sokak köpeği dehşeti! Otobüsten indi köpek sürüsünün saldırısına uğradı

Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2025 11:36

Sokak köpeklerinin saldırdığı anlar (DHA)

Çevredeki bir kişi ve eşi, üniversite öğrencisinin çığlıklarını duyarak yardıma koştu. Gözde A. bu kişi tarafından araçla Bağcılar'da bir hastaneye götürüldü; ardından da kendi isteğiyle Bakırköy Doktor Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.