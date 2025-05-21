Üniversite kampüsünde başıboş sokak köpeği dehşeti! Otobüsten indi köpek sürüsünün saldırısına uğradı
İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi'nin Davutpaşa Kampüsü'nde başıboş köpek dehşeti yaşandı. Üniversite ikinci sınıf Gözde A. kampüs içerisinde otobüsten indiği sırada başıboş köpek sürüsüyle karşı karşıya kaldı. Bacağındaki ısırıkların derin olduğu tespit edilen genç kıza, Acil Serviste tetanoz aşısı yapılarak müdahale edildi.
Olay, 18 Mayıs Pazar günü saat 10.00 sıralarında Yıldız Teknik Üniversitesi'nin Davutpaşa Kampüsünde yaşandı. Kampüste otobüsten inen 2'nci sınıf öğrencisi Gözde A. gönüllü çalıştığı vakfa gitmek üzere yolda yürüdüğü sırada sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.
Çevredeki bir kişi ve eşi, üniversite öğrencisinin çığlıklarını duyarak yardıma koştu. Gözde A. bu kişi tarafından araçla Bağcılar'da bir hastaneye götürüldü; ardından da kendi isteğiyle Bakırköy Doktor Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bacağındaki ısırıkların derin olduğu tespit edilen genç kıza, Acil Serviste tetanoz aşısı yapılarak müdahale edildi. Ailenin olayın ardından üniversite yönetimine ve ilgili kurumlara suç duyurusunda bulunarak hukuki süreç başlatacakları öğrenildi.