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Üniversite kampüsünde başıboş sokak köpeği dehşeti! Otobüsten indi köpek sürüsünün saldırısına uğradı

İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi'nin Davutpaşa Kampüsü'nde başıboş köpek dehşeti yaşandı. Üniversite ikinci sınıf Gözde A. kampüs içerisinde otobüsten indiği sırada başıboş köpek sürüsüyle karşı karşıya kaldı. Bacağındaki ısırıkların derin olduğu tespit edilen genç kıza, Acil Serviste tetanoz aşısı yapılarak müdahale edildi.

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Üniversite kampüsünde başıboş sokak köpeği dehşeti! Otobüsten indi köpek sürüsünün saldırısına uğradı

Olay, 18 Mayıs Pazar günü saat 10.00 sıralarında Yıldız Teknik Üniversitesi'nin Davutpaşa Kampüsünde yaşandı. Kampüste otobüsten inen 2'nci sınıf öğrencisi Gözde A. gönüllü çalıştığı vakfa gitmek üzere yolda yürüdüğü sırada sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Sokak köpeklerinin saldırdığı anlar (DHA)Sokak köpeklerinin saldırdığı anlar (DHA)

Çevredeki bir kişi ve eşi, üniversite öğrencisinin çığlıklarını duyarak yardıma koştu. Gözde A. bu kişi tarafından araçla Bağcılar'da bir hastaneye götürüldü; ardından da kendi isteğiyle Bakırköy Doktor Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Üniversite kampüsünde sokak köpeği dehşeti!

Üniversite içerisinde sokak köpeklerinin saldırısına uğradı (DHA)Üniversite içerisinde sokak köpeklerinin saldırısına uğradı (DHA)

Bacağındaki ısırıkların derin olduğu tespit edilen genç kıza, Acil Serviste tetanoz aşısı yapılarak müdahale edildi. Ailenin olayın ardından üniversite yönetimine ve ilgili kurumlara suç duyurusunda bulunarak hukuki süreç başlatacakları öğrenildi.

Üniversite içerisinde sokak köpeklerinin saldırısına uğradı (DHA)Üniversite içerisinde sokak köpeklerinin saldırısına uğradı (DHA)

"KAÇMAYA ÇALIŞTIM BACAĞIMDAN ISIRDILAR"
Gözde A.'nın, saat 09.57'de Eğitim Fakültesi durağından otobüse bindiği, 10.05 civarında eski kütüphane durağında inerek Teknopark çıkışına doğru ilerlediği ancak otobüs durağına ulaştığı anda köpeklerin havlayarak kendisine saldırdığı öğrenildi.

Üniversite içerisinde sokak köpeklerinin saldırısına uğradı (DHA)Üniversite içerisinde sokak köpeklerinin saldırısına uğradı (DHA)

Gözde A., "Karşıdaki Yabancı Diller Fakültesi'ne doğru kaçmaya çalıştım; ama yakaladılar ve bacağımdan ısırdılar. O an bacağım uyuştu, üzerine basamadım. Yardım çığlıkları attım" diye konuştu.

Üniversite içerisinde sokak köpeklerinin saldırısına uğradı (DHA)Üniversite içerisinde sokak köpeklerinin saldırısına uğradı (DHA)

O ANLAR KAMERADA
Saldırı anı kampüs içindeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde genç kızın karşıdan karşıya geçtiği sırada köpeklerin peşinden koştuğu anlar görülüyor. Gözde A.'nın köepklerden kaçmaya çalıştığı ve ardından yere düştüğü anlar da görüntülerde yer alıyor.