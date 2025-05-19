Fethiye’de akaryakıt istasyonunda kadına saldırı! Dehşet anları kamerada

Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda bir kadın tekme ve yumruklu saldırıya uğradı. Olay güvenlik kameralarına yansırken darp edilen P.D.’nin şikayeti üzerine polis çalışma başlattı.

Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2025 10:16

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde P.D. adlı kadın, bir akaryakıt istasyonunda iddiaya göre tartıştığı bir kişi tarafından tekme ve yumruklu saldırıya uğradı. Fethiye'de benzinlikte kadına şiddet kamerada! Pompaların bulunduğu bölümde saldırıya uğrayan ve sığınmaya çalıştığı istasyondaki markette devam eden şiddet olayı güvenlik kameralarına yansıdı. Darp edilen P.D.'nin şikayeti üzerine polis çalışma başlattı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Esenköy yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre P.D. isimli kadın, akaryakıt istasyonuna geldiğinde tanımadığını söylediği bir kişi ile tartışmaya başladı.