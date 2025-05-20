Bahar Aksu cinayetinde iddianame hazır! Katillere ağırlaştırılmış müebbet ve 14 yıl hapis cezası talep edildi

Şişli'deki Bahar Aksu cinayetine ilişkin iddianame hazırlandı. Genç kadını silahla vurarak öldüren Rüstem Elibol (37) ve ona yardım eden 3 şüpheli hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile 14 yıl hapis cezası talep edildi.

Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2025 16:35

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İstanbul Şişli'de arkadaşlarıyla birlikte kaçırmaya kalktığı eski eşi Bahar Aksu'yu silahla vurarak öldüren Rüstem Elibol (37) ve ona yardım eden 3 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, Bahar Aksu'yu öldüren katil zanlısı Rüstem Elibol ve diğer 3 şüpheli hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile 14 yıl hapis cezası talep edildi. Şişli'de dehşet anı: Kadın cinayeti kamerada! Olay Şişli Cumhuriyet Mahallesi Kasım Orbay Caddesi'nde 5 Mayıs Pazartesi günü meydana geldi.

Bahar Aksu cinayetinde şüpheliler yakalandı. (DHA) İşe giderken eski eşi tarafından kaçırılmaya çalışılan Bahar Aksu, direnerek arabaya binmeyince Rüstem Elibol tarafından silahla vurularak öldürüldü. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen olay sonrasında katil zanlısı Rüstem Elibol ve yanındaki S.Y., S.S. ve A.B. isimli 3 kişi olay yerinden kaçtı. Aynı gün polis tarafından yakalanan 4 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.