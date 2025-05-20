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Bahar Aksu cinayetinde iddianame hazır! Katillere ağırlaştırılmış müebbet ve 14 yıl hapis cezası talep edildi

Şişli'deki Bahar Aksu cinayetine ilişkin iddianame hazırlandı. Genç kadını silahla vurarak öldüren Rüstem Elibol (37) ve ona yardım eden 3 şüpheli hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile 14 yıl hapis cezası talep edildi.

DHA
DHA
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Bahar Aksu cinayetinde iddianame hazır! Katillere ağırlaştırılmış müebbet ve 14 yıl hapis cezası talep edildi

İstanbul Şişli'de arkadaşlarıyla birlikte kaçırmaya kalktığı eski eşi Bahar Aksu'yu silahla vurarak öldüren Rüstem Elibol (37) ve ona yardım eden 3 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, Bahar Aksu'yu öldüren katil zanlısı Rüstem Elibol ve diğer 3 şüpheli hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile 14 yıl hapis cezası talep edildi.

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Olay Şişli Cumhuriyet Mahallesi Kasım Orbay Caddesi'nde 5 Mayıs Pazartesi günü meydana geldi.

Bahar Aksu cinayetinde şüpheliler yakalandı. (DHA)Bahar Aksu cinayetinde şüpheliler yakalandı. (DHA)

İşe giderken eski eşi tarafından kaçırılmaya çalışılan Bahar Aksu, direnerek arabaya binmeyince Rüstem Elibol tarafından silahla vurularak öldürüldü. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen olay sonrasında katil zanlısı Rüstem Elibol ve yanındaki S.Y., S.S. ve A.B. isimli 3 kişi olay yerinden kaçtı. Aynı gün polis tarafından yakalanan 4 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bahar Aksu cinayetinde şüpheliler yakalandı. (DHA)Bahar Aksu cinayetinde şüpheliler yakalandı. (DHA)

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Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İddianamede sanık Rüstem Elibol hakkında 'Boşandığı eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ve diğer 3 şüpheli hakkında ise 'Kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Bahar Aksu cinayetinde şüpheliler yakalandı. (DHA)Bahar Aksu cinayetinde şüpheliler yakalandı. (DHA)

Ayrıca tüm şüpheliler için 'Birden fazla kişiyle birlikte silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına ek olarak 4 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

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