Palalı saldırgan dehşeti! Baba ve oğlunu hastanelik etti! Korku dolu anlar kamerada

Çöp kavgasının güvenlik görüntüsü ortaya çıktı. (İHA)





Olayla ilgili tahkikat devam ederken, yaşananları anlatan F.P. şu ifadeleri kullandı:

"Olay esnasında F.E., babam ve ağabeyimi elindeki pala ile yaraladı. Güvenlik kameralarına yansımayan, F.E. evimize kadar girdi, ağabeyimin kolundaki bazı damarları koptu. Aile olarak korku içerisindeyiz. Babamın da kolundaki sinirleri kopmuş. Can güvenliğimizin tehlike altında olduğunu düşünüyoruz. Eşlerimiz ve çocuklarımız psikolojik olarak etkilendi."

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