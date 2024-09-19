Antalya Serik’te sırra kadem basan Nihal Babayiğit’in cinayete kurban gittiği anlaşıldı! Mehmet Basık gömdüğü yeri gösterdi

Nihal Babayiğit'in mezarı (İHA)

"KANLI GÖRÜNTÜ VE KİMLİK"

A Haber canlı yayınında vahşetin detaylarını aktaran A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, "2022 yılında sosyal medya üzerinden bir tanışma durumları söz konusu. İkisi de işitme engelli. Tanıştıktan yaklaşık 2-3 ay sonra Nihal ortadan kayboluyor. Nihal kaybolduktan sonra babası ve annesi Batman'da Nihal ve Mehmet'in dini nikahla birlikte yaşadıklarını öğreniyor. En azından kızlarının izini bulmuş oluyorlar. 2023 yılı ise Nihal'in kabus dolu günleri yaşayacağı yıl. 2023 yılında Nihal bir bebek dünyaya getiriyor. Ancak 15 gün sonra bebeği Batman'da bırakıp Batman'dan Antalya Serik'e geliyor. 9 Ekim'de ise Mehmet Antalya Serik'e geliyor ve burada buluşuyorlar. O buluşmadan sonra Nihal adeta buharlaşmış oldu. Mehmet Basık bir başkasıyla yaptığı görüntülü konuşmada Nihal'in kimliğini hem de boğazındaki kanlı görüntüleri gösteriyor. O kişi de bu görüntüleri Nihal'in anne ve babasına gösteriyor. Aile soluğu karakolda alıyor. Mehmet Batman'da gözaltına alınıp tutuklanıyor. Mehmet savcılığın talimatıyla Antalya'ya getiriliyor. Keşif yaptırılıyor. Mehmet'in gösterdiği yerde Nihal'in kemikleri bulunuyor. Soru şu: Mehmet Basık Nihal'i nasıl öldürdü?" dedi.