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Antalya Serik'te sırra kadem basan Nihal Babayiğit'in cinayete kurban gittiği anlaşıldı! Mehmet Basık gömdüğü yeri gösterdi

Antalya Serik'te sırra kadem basan Nihal Babayiğit'in 9 ay sonra sosyal medyadan tanışıp birlikte yaşadığı Mehmet Basık tarafından öldürülüp gömüldüğü anlaşıldı. Kayıp Nihal Babayiğit'in Batman Cezaevi'nde tutuklu bulunan dini nikahlı eşi Mehmet Basık'ın ilçenin Eminceler mevkiinde gösterdiği bölgede bulunan insan kemikleri üzerinde İstanbul Adli Tıp Kurumunca DNA testi yapıldı. Test sonucu kemiklerin Nihal Babayiğit'e ait olduğu tespit edildi.

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Giriş Tarihi 19 Eylül 2024, 19:54 Güncelleme Tarihi 19 Eylül 2024, 20:01
Antalya Serik’te sırra kadem basan Nihal Babayiğit’in cinayete kurban gittiği anlaşıldı! Mehmet Basık gömdüğü yeri gösterdi

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Antalya Serik'te 9 Ekim 2023 yılında kaybolan ve 9 ay sonra cinayete kurban gittiği anlaşılan Nihal Babayiğit'in birlikte yaşadığı kişi tarafından katledildiği ortaya çıktı.

Nihal Babayiğit'in cesedinin gömüldüğü yer (İHA)Nihal Babayiğit'in cesedinin gömüldüğü yer (İHA)

Kayıp Nihal Babayiğit'in Batman Cezaevi'nde tutuklu bulunan dini nikahlı eşi Mehmet Basık'ın ilçenin Eminceler mevkiinde gösterdiği bölgede bulunan insan kemikleri üzerinde İstanbul Adli Tıp Kurumunca DNA testi yapıldı.

Test sonucu kemiklerin Nihal Babayiğit'e ait olduğu tespit edildi.

Nihal Babayiğit'in mezarı (İHA)Nihal Babayiğit'in mezarı (İHA)

"KANLI GÖRÜNTÜ VE KİMLİK"

A Haber canlı yayınında vahşetin detaylarını aktaran A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, "2022 yılında sosyal medya üzerinden bir tanışma durumları söz konusu. İkisi de işitme engelli. Tanıştıktan yaklaşık 2-3 ay sonra Nihal ortadan kayboluyor. Nihal kaybolduktan sonra babası ve annesi Batman'da Nihal ve Mehmet'in dini nikahla birlikte yaşadıklarını öğreniyor. En azından kızlarının izini bulmuş oluyorlar. 2023 yılı ise Nihal'in kabus dolu günleri yaşayacağı yıl. 2023 yılında Nihal bir bebek dünyaya getiriyor. Ancak 15 gün sonra bebeği Batman'da bırakıp Batman'dan Antalya Serik'e geliyor. 9 Ekim'de ise Mehmet Antalya Serik'e geliyor ve burada buluşuyorlar. O buluşmadan sonra Nihal adeta buharlaşmış oldu. Mehmet Basık bir başkasıyla yaptığı görüntülü konuşmada Nihal'in kimliğini hem de boğazındaki kanlı görüntüleri gösteriyor. O kişi de bu görüntüleri Nihal'in anne ve babasına gösteriyor. Aile soluğu karakolda alıyor. Mehmet Batman'da gözaltına alınıp tutuklanıyor. Mehmet savcılığın talimatıyla Antalya'ya getiriliyor. Keşif yaptırılıyor. Mehmet'in gösterdiği yerde Nihal'in kemikleri bulunuyor. Soru şu: Mehmet Basık Nihal'i nasıl öldürdü?" dedi.

Acılı baba Vedat Babayiğit (İHA)Acılı baba Vedat Babayiğit (İHA)

GELİP FATİHA OKUYACAĞIMIZ BİR MEZARI OLDU
Genç kadının babası Vedat Babayiğit tarafından teslim alınan cenaze, dün Serik ilçesinde toprağa verildi.

Acılı baba Babayiğit, şöyle konuştu:

"Kemikleri teslim aldık, dün de defnettik. Allah'ımıza şükürler olsun defnettik. Artık yeri yurdu belli oldu. Gelip Fatiha okuyacağımız bir mezarı oldu. Buna da şükrediyoruz. Biz kızımı katleden o adamın ömür boyu cezaevinde çürümesini istiyoruz. Kızımın hayatını mahvetti. Kızımın bir geleceği vardı. 24 yaşında hayatını bitirdi. Ömür boyu cezaevinde yatmasını istiyorum."

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