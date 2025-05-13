Muğla'da başıboş maymun alarmı! Jandarma yakaladı
Muğla'nın Ula ilçesinde sokakta başıboş dolaşan bir maymun, mahalle sakinlerini şaşkına çevirdi. Maymun, jandarma ekipleri tarafından kısa süren bir kovalamacayla yakalanarak Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.
Muğla'nın Ula ilçesinde sokakta dolaşan bir maymun yakalandı.
Olay, Ula'ya bağlı Kızılağaç Mahallesi'nde meydana geldi.
Sokakta başıboş dolaşan maymunu gören mahalle sakinleri, durumu mahalle muhtarına bildirdi. Aç olduğu gözlenen maymun muzla beslenerek sakinleştirilirken Ula İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri devreye girdi.
MAYMUN YAKALANDI
Bölgeye gelen jandarma, çevredekilerin de yardımıyla kısa bir kovalamacanın ardından maymunu yakaladı. Tasmalı olduğu ve kafesten kaçtığı düşünülen maymun, daha sonra Muğla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.
Olayla ilgili yetkililer tarafından inceleme başlatılırken, olay mahallede kısa süreli paniğe neden oldu.