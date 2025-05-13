Muğla’da başıboş maymun alarmı! Jandarma yakaladı

Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2025 10:56

Muğla'da kaçak maymun alarmı jandarma ve mahalleli seferber oldu (Fotoğraf: İHA)

MAYMUN YAKALANDI

Bölgeye gelen jandarma, çevredekilerin de yardımıyla kısa bir kovalamacanın ardından maymunu yakaladı. Tasmalı olduğu ve kafesten kaçtığı düşünülen maymun, daha sonra Muğla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Muğla'da kaçak maymun alarmı jandarma ve mahalleli seferber oldu (Fotoğraf: İHA)



Olayla ilgili yetkililer tarafından inceleme başlatılırken, olay mahallede kısa süreli paniğe neden oldu.