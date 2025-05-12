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Ege Denizi'nde korkutan deprem! AFAD büyüklüğü açıkladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Ege Denizi’nde korkutan deprem! AFAD büyüklüğü açıkladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde 4.9 büyüklüğünde deprem oldu.

(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

Büyüklük: 4.9 (Mw)
Yer: Ege Denizi
Tarih: 2025-05-13
Saat: 02:30:12 TSİ
Enlem: 36.72917 N
Boylam: 25.75611 E
Derinlik: 7 km

(AA)(AA)

Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2025-05-13 02:30:12 36.72917 25.75611 7.0 MW 4.9 Ege Denizi Detay
2025-05-13 02:09:25 38.9275 27.83583 6.97 ML 2.5 Akhisar (Manisa) Detay
2025-05-13 02:06:23 38.14194 38.55722 7.0 ML 1.1 Battalgazi (Malatya) Detay
2025-05-13 01:39:43 38.02056 37.65389 7.0 ML 1.1 Doğanşehir (Malatya) Detay
2025-05-13 01:36:43 39.24139 28.98 7.0 ML 1.0 Simav (Kütahya) Detay
2025-05-13 01:34:45 38.53972 37.51417 7.0 ML 1.2 Darende (Malatya)

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