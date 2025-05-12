Ege Denizi'nde korkutan deprem! AFAD büyüklüğü açıkladı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde 4.9 büyüklüğünde deprem oldu.
Büyüklük: 4.9 (Mw)
Yer: Ege Denizi
Tarih: 2025-05-13
Saat: 02:30:12 TSİ
Enlem: 36.72917 N
Boylam: 25.75611 E
Derinlik: 7 km
Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Tarih(TS)
|Enlem
|Boylam
|Derinlik(Km)
|Tip
|Büyüklük
|Yer
|Deprem Id
|2025-05-13 02:30:12
|36.72917
|25.75611
|7.0
|MW
|4.9
|Ege Denizi
|Detay
|2025-05-13 02:09:25
|38.9275
|27.83583
|6.97
|ML
|2.5
|Akhisar (Manisa)
|Detay
|2025-05-13 02:06:23
|38.14194
|38.55722
|7.0
|ML
|1.1
|Battalgazi (Malatya)
|Detay
|2025-05-13 01:39:43
|38.02056
|37.65389
|7.0
|ML
|1.1
|Doğanşehir (Malatya)
|Detay
|2025-05-13 01:36:43
|39.24139
|28.98
|7.0
|ML
|1.0
|Simav (Kütahya)
|Detay
|2025-05-13 01:34:45
|38.53972
|37.51417
|7.0
|ML
|1.2
|Darende (Malatya)