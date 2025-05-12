Anneler Günü'nde dinmeyen gözyaşları!

Boşanma aşamasındaki eşi tarafından katledilen Petek Aksak ve eski sevgilisi tarafından öldürülen Gülden Coni’nin annelerinin gözyaşları dinmiyor.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2025

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Edirne'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen 22 yaşındaki Petek Aksak ve eski sevgilisi tarafından öldürülen 15 yaşındaki Gülden Coni'nin annelerinin gözyaşları dinmiyor. Petek Aksak 13 Nisan 2024'te boşanma aşamasındaki eşi tarafından, 14 yaşındaki Gülden Coni ise 5 Nisan 2025'te eski sevgilisi tarafından katledildi. Peteğin annesi Pınar Kaçarlar, Gülden'in annesi Zehra Coni ve Gülden'in babaannesi Gülden Coni, Anneler Günü'nde gözyaşlarına hakim olamadı. Kızlarından ayrı bir Anneler Günü geçirmenin hüznünü yaşadıklarını söyleyen aileler, açıklama yaparken gözyaşlarını tutamadı. Zor anlar yaşayan aileler, adalet çağrısında bulundu.

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