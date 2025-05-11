Çanakkale-Ezine kara yolundaki zincirleme kazada can pazarı yaşandı: 8 ölü 21 yaralı!

Çanakkale-Ezine kara yolunda lastiği patlayan tomruk yüklü kamyon, karşı şeride geçerek yolcu otobüsü ile çarpıştı. Otomobillerin de karıştığı zincirleme kazada can pazarı yaşandı.

Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2025

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Çanakkale-Ezine kara yolunun Anıtyağ Mevkiinde dün saat 13.00 sıralarında Oktay Batır'ın kullandığı tomruk yüklü kamyonun lastiği patladı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Batır, karşı şeride geçerek İzmir istikametine gitmekte olan yolcu otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Tomrukların ortalığa saçılmasıyla savaş alanına dönen kazada aynı şeritten gelen iki otomobil de yola savrulan tomruklara çarptı.



'FABRİKAYA TAŞIYORDU'

Kazada kamyon sürücüsü Oktay Batır, otobüs şoförü Mehmet Altınok, muavin Semih Atmaca ile otobüsteki yolcular Samettin Kayatekin, Orhan Şale, Kamile Başkurt, Fatma Bektaş, Aynur Kocabey hayatlarını kaybetti. 21 kişi de yaralandı. Yaralılar, hastanede tedaviye alındı. Batır ailesinin Bayramiç ilçesi Ebubekirler Köyü'ndeki ormanlık alanda kesim yapıp tomrukları kamyona yüklediği, Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi'nde orman ürünleri işleyen bir fabrikaya taşıdığı öğrenildi.



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Kazayla ilgili Ezine Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" dedi. CENNETE ÜSTEMEL

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