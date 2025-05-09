Zeynep'i boğarak öldüren annesine verilen cezayı Yargıtay bozdu!

İzmir'de kızı Zeynep Vural'ı boğarak öldürdüğü suçlaması ile 'tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulanarak 18 yıl 4 ay hapse çarptırılan Ayşe Vural'ın cezası, Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi tarafından fazla ceza tayininde bulunulduğu gerekçesiyle bozuldu.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2025

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İzmir'de anne Ayşe Vural, 2021 yılında kızı Zeynep Vural'ı boğarak katletti. İlk başta müebbet istenen cani annenin cezası 'tahrik' ve 'iyi hal' indirimi ile 18 yıl 4 aya düşürüldü.

Ancak Yargıtay tarafından "fazla ceza verildiği" gerekçesiyle bozuldu. Yargıtay, olayda haksız tahrik unsurunun daha ağır bastığını belirterek dosyanın yeniden yargılama için İzmir'e gönderilmesine hükmetti.

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