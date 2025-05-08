Kızını boğarak öldürmüştü! Cani anne hakkında yeni gelişme! Pes dedirten savunma: Öldürmek istememiştim

YENİDEN YARGILANACAK

Ayşe Vural'ın avukatı Mehmet Ali Orman, 1,5 ay önce kararı Yargıtay'a taşıdı. Dosyayı görüşen Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, Zeynep'in uzun süredir psikolojik sorunları olduğunu ve uyuşturucu kullandığını belirtti. Sanık Ayşe Vural ile kızı Zeynep Vural arasında uzun yıllardır ciddi problemler olduğu kaydedildi. Zeynep'in daha önceden intihar girişimleri olduğu ve uyuşturucu tedavisine de yanıt vermediği de kararda yer aldı. Daire, Zeynep'in olay günü sanığa hakaret edip fiziki saldırıda bulunduğuna atıf yaparken, daha önce de sanık için koruma kararı verildiği vurgulandı. Yaşanan bu olaylardan ötürü Daire, sanık Ayşe Vural'ın söz konusu eylemi tahrik altında işlediğine kanaat getirdi. Daire, haksız tahrik oluşturan eylemlerin niteliği ve ulaştığı boyut dikkate alındığında sanığa fazla ceza tayininde bulunduğuna karar verip Ayşe Vural yönünden ilk derece mahkemesinin kararını bozdu. Daire, S.V. ve Ö.V. hakkındaki kararı ise onadı. Kararın ardından Ayşe Vural, İzmir 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıkacak.