Mattia Ahmet Minguzzi davasına erteleme!

14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’yi bıçakla öldüren sanıklar ikinci kez yargılandı. Yine karar çıkmadı. Davanın 20 Haziran’a ertelendiği açıklandı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2025

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İstanbul Kadıköy'deki bit pazarında alışveriş yapan liseli Mattia Ahmet Minguzzi (14), 24 Ocak'ta U.B. (16) ile B.B.'nin (15) bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Tutuklanan sanıklar hakkında hazırlanan iddianamede 24 yıla kadar hapis cezası istendi. Soruşturma kapsamında olay günü U.B. ile B.B.'nin yanında olan iki çocuk da önceki gün tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dün ise gözler Mattia Ahmet'e kıyan iki kişinin yargılandığı ikinci duruşma için Kartal Adliyesi'ne çevrildi. Mattia'nın sevenleri. mahkeme koridorunda yoğun kalabalık oluşturdu. Mahkeme, 5 saat süren duruşmadan sonra davayı 20 Haziran'a erteledi.

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