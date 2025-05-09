Giresun'da kan donduran cinayet! Aynı lisede çalışan abla kardeşi silahla öldürdü
Giresun'da lisede geçici işçi statüsünde çalışan kişi, aynı statüdeki abla ve kardeşini silahla öldürdü. Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.
Giresun'da lisede geçici işçi statüsünde çalışan kişi, aynı statüdeki abla ve kardeşini silahla öldürdü.
Aksu Mahallesi'ndeki Giresun Sosyal Bilimler Lisesi'nde silah sesleri duyulması üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Silahla yaralandığı belirlenen Rana Çavuş Gökçin (27) ile ablası Yonca Çavuş (30), olay yerindeki müdahalenin ardından Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ağır yaralı Yonca Çavuş, ardından da kardeşi Rana Çavuş Gökçin hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay yerinden kaçan zanlı Abdullah Turan 53) ise kısa süre sonra polis ekiplerince yakalandı.
"ADLİ SORUŞTURMAYLA SEBEPLERİ TÜM YÖNLERİYLE ORTAYA ÇIKACAKTIR"
Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.
Serdengeçti, gazetecilere, yaşanan olay dolayısıyla üzgün olduğunu belirterek, Giresun halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.