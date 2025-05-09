Giresun’da kan donduran cinayet! Aynı lisede çalışan abla kardeşi silahla öldürdü

"Bu menfur saldırıyı tüm kalbimle nefretle kınıyorum. Hem Milli Eğitim camiamıza hem okulumuza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hepimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullanan Serdengeçti, "Şüphelinin mahkum kadrosundan geçici işçi olarak çalıştığı yönünde bilgi var, bu doğru mudur?" sorusu üzerine, şu yanıtı verdi:

Abdullah Turan (DHA)

"696 sayılı KHK kapsamındaki kadrolu gözüküyorlar. Hükümlü kadrosundan geçip geçmediği tetkik edilecek o noktada. Bu nihayetinde bizim kanunlarımızla ilişkili. Bu personel 5 yıldır Milli Eğitim camiamızda çalışıyor, son ana kadar bu manada bir işaret yoktu, bir sıkıntı yoktu hatta ücretsiz izindeydi. Böyle aradaki bir hadiseden dolayı, neden kaynaklandığı şu anda zaten adli soruşturma başlatılmıştır, idari soruşturma da başlatıldı o noktada. Adli soruşturmayla da sebepleri tüm yönleriyle ortaya çıkacaktır. Fail eldedir, önemli olan bu, şu noktada. Gözaltında, yakalandı."

Vali Serdengeçti, "Öğrencilerle ilgili bir sıkıntı var mı?" sorusu üzerine, "Öğrencilerimiz açısından hiçbir sıkıntı mevcut değil, zaten hadise kapalı bir alanda cereyan etti. Öğrencilerimizle ilgili cuma günü tatil ettik. Eğitim öğretim uygun bir zamanda başlayacaktır. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

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