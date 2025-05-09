Bahar Aksu cinayetinde tüyler ürperten detay! Katil Rüstem Elibol'un günler önce olay yerinde keşif yaptığı ortaya çıktı

Şişli’de sokak ortasında öldürülen Bahar Aksu cinayetinin soruşturması tamamlandı. Tutuklanan katil eski eş Rüstem Elibol’un olaydan 3 gün önce arkadaşlarıyla İstanbul’a gelerek olay yerinde keşif yaptığı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2025

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İstanbul'un Şişli ilçesinde 5 Mayıs günü saat 06.30 sıralarında işe gitmek üzere evinden çıkan Bahar Aksu (34), eski eşi ve arkadaşları tarafından önce kaçırılmak istendi. Araca binmemek için uzun süre direnen Bahar Aksu, eski eşi Rüstem Elibol tarafından silahla vurularak katledildi.



"ÇANAKKALE'YE GERİ DÖNMÜŞ"

Olayın ardından yakalanan katil zanlısı Rüstem Elibol'un olaydan 3 gün önce arkadaşlarıyla birlikte Çanakkale'den İstanbul'a gelerek bir gece konakladığı belirlendi. İstanbul'da bir gece kalan zanlı ve arkadaşları olay yerine giderek keşif yaptıkları ortaya çıktı. Rüstem Elibol ve arkadaşlarının, eşinin nerede oturduğunu ve sabah kaçta işe çıktığını tespit etmek için keşif yaptıktan sonra Çanakkale'ye döndüğü belirtildi.



KATİL VE 3 ARKADAŞI HAPİSTE

Yakalandığında polise "2019'da evlendik, 3 yıl sonra boşandık. Bu boşanmayı kabul edemedim" diyen Rüstem Elibol, Bahar Aksu'yu sosyal medyadan sürekli takip ettiğini söyledi.

Olay günü eski eşiyle konuşmak için araç içerisinde beklediğini anlatan Rüstem Elibol, eski eşinin arabaya binmemesine sinirlenip ateş ettiğini iddia etti. 2020'de maktul kadının şüpheli hakkında tehdit ve kasten yaralama suçlarından 2 ayrı müracaat kaydının olduğu, aralarında devam eden herhangi bir tedbir kararının bulunmadığı tespit edildi. Adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklandı.

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