takvim-logo

Yasemin Minguzzi TAKVİM'e konuştu: Tehditlerin hala bitmediğini söyleyen acılı anne canilere meydan okudu!

Mattia Ahmet Minguzzi, 2 cani tarafından vahşice öldürüldü. Bugün mahkemenin ikinci günüydü. Acılı anne Yasemin Minguzzi, içini takvim.com.tr’ye döktü.

Fatma Gül
Fatma Gül GAZETE
ABONE OL
Yasemin Minguzzi TAKVİM’e konuştu: Tehditlerin hala bitmediğini söyleyen acılı anne canilere meydan okudu!

Kadıköy bit pazarında öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, TAKVIM. COM.TR'ye konuştu. Tehditlerin hala bitmediğini söyleyip canilere meydan okudu.

Korkunç olaydan bir gece önce oğluma en sevdiği yemekleri yaptım. Sonra arkadaşıyla odasına girip kaykay videoları izledi. Bu onu son görüşüm oldu. Sabah görmedim. "Güle güle" bile diyemedim. Allah'ım bana görev ver, çocuklara yardımım dokunsun" diye dua etmiştim. Bedeli çok ağır oldu. Hala tehdit ediyorlar. Arı kovanına elimi soktum! Ama zerre kadar korkum yok. Asla durmayacağım.

Yasemin Minguzzi TAKVİM'e konuştu. (takvim.com.tr)Yasemin Minguzzi TAKVİM'e konuştu. (takvim.com.tr)

Her sözü gözyaşı, her anısı hüzündü: 23 Ocak akşamı oğluma en sevdiği yemekleri yaptım. Sonra arkadaşıyla odasına girip kaykay videoları izledi. Bu onu son görüşüm oldu.

Tarihler 24 Ocak'ı gösterdiğinde İstanbul'da korkunç bir cinayet yaşandı. Mattia Ahmet Minguzzi, kaykay malzemeleri almak için gittiği Kadıköy'deki bit pazarında iki caninin saldırısına uğradı. Kurtarılamadı. İtalyan şef Andrea ve Yasemin Minguzzi, evlatlarının öldürülmesiyle tarifsiz bir acı yaşadı. Acılı anne Minguzzi, takvim.com. tr'ye önemli açıklamalar yaptı:

Mattia Ahmet'i o korkunç olaydan 1 gün önce akşam yemeğinde gördüm. Arkadaşıyla bizde kalacaklardı. Çok sevdiği kemik suyuna mercimek çorbasını yaptım. 'Anneannemden daha güzel yapmışsın' dedi, gülüştük. Son görüşüm oydu. Sabah görmedim. Yani bir 'Güle güle' bile diyemedim oğluma.

RÜYAMDA GÖRDÜM
"Allah'ım bana bir görev ver, bu dünyadan gitmeden çocuklara yardımım dokunsun" diye dua etmiştim. Duam kabul oldu ama bedeli ağır oldu. Allah Ahmet'i çok sevdiği için yanına aldı. Asla isyan etmedim bu yüzden.

Ahmet'i pamuklara sarmalayarak büyüttüm. Küçüklükten itibaren İslam'a merakı vardı. Biz zaten inançlı bir aileyiz. Bana hem Arapça'yı gösterip "Nakış gibi yazılıyor anne baksana" diyordu.

Yasemin Minguzzi TAKVİM'e konuştu. (takvim.com.tr)Yasemin Minguzzi TAKVİM'e konuştu. (takvim.com.tr)

ZERRE KORKUM YOK
Oğlumu öldürüldükten sonra rüyamda gördüm. "Anne, canım leblebi çekti" dedi. Leblebi verdim ona. Aradan bir hafta geçti. Komşumuz Zuhal Teyze, bana Çorlu'dan leblebi getirmişti.

Mattia Ahmet aynı zamanda İtalyan vatandaşıydı. Başbakan Meloni'nin partisinden bir milletvekili aradı. Meloni'nin selamını. Oğlumun ölümünden sonra davadan çekilmemiz için "Seni de deşeceğiz" diye tehditler aldım. Arı kovanına elimi soktum. Ama zerre kadar korkum yok. Hiç durmayacağım. Bir sürü Ahmet'ler için...

Yasemin Minguzzi TAKVİM'e konuştu. (takvim.com.tr)Yasemin Minguzzi TAKVİM'e konuştu. (takvim.com.tr)

2 TUTUKLAMA DAHA
Katil zanlıları B.B ve U.B ile birlikte hareket ettiği tespit edilerek gözaltına alınan M.A.D. ve A.Ö., mahkeme tarafından tutuklandı
Yasemin Minguzzi bugünkü ikinci duruşma öncesinde de vatandaşlara çağrıda bulundu: Bizi yalnız bırakmayın. Çok daha kalabalık olalım. Sadece Ahmet için değil, hepimizin çocukları için....

YENİDEN BULUŞACAĞIZ
Yasemin Minguzzi, Başkan Tayyip Erdoğan ile görüşmelerinden de bahsetti: Sayın Erdoğan o kadar babacan davrandı ki. Kızı Esra Hanım da öyle. Suç işleyen çocukların yargılanması hakkında düzenlemeler için Adalet Bakanı'na talimat verdi. Esra Albayrak elimi hiç bırakmadı. Artık ara ara görüşüp saatlerce konuşuyoruz. Ben ona artık 'Esra' diyorum o da 'Yasemin abla' diyor. Bana dini birçok kitap hediye etti. 10 Mayıs'ta Sayın Erdoğan ile yeniden bir araya geleceğiz. Bir spor kompleksine Mattia Ahmet'in adı verilecek.

Mattia Ahmet Minguzzinin annesi Yasemin Minguzziden katillerin metrobüs görüntüleri hakkında ilk açıklamaMattia Ahmet Minguzzinin annesi Yasemin Minguzziden katillerin metrobüs görüntüleri hakkında ilk açıklama
Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi'den katillerin metrobüs görüntüleri hakkında ilk açıklama

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN