Yasemin Minguzzi TAKVİM’e konuştu: Tehditlerin hala bitmediğini söyleyen acılı anne canilere meydan okudu!

Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2025

Kadıköy bit pazarında öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, TAKVIM. COM.TR'ye konuştu. T ehditlerin hala bitmediğini söyleyip canilere meydan okudu. Korkunç olaydan bir gece önce oğluma en sevdiği yemekleri yaptım. Sonra arkadaşıyla odasına girip kaykay videoları izledi. Bu onu son görüşüm oldu. Sabah görmedim. "Güle güle" bile diyemedim. Allah'ım bana görev ver, çocuklara yardımım dokunsun" diye dua etmiştim. Bedeli çok ağır oldu. Hala tehdit ediyorlar. Arı kovanına elimi soktum! Ama zerre kadar korkum yok. Asla durmayacağım.

Yasemin Minguzzi TAKVİM'e konuştu. (takvim.com.tr)



Her sözü gözyaşı, her anısı hüzündü: 23 Ocak akşamı oğluma en sevdiği yemekleri yaptım. Sonra arkadaşıyla odasına girip kaykay videoları izledi. Bu onu son görüşüm oldu.



Tarihler 24 Ocak'ı gösterdiğinde İstanbul'da korkunç bir cinayet yaşandı. Mattia Ahmet Minguzzi, kaykay malzemeleri almak için gittiği Kadıköy'deki bit pazarında iki caninin saldırısına uğradı. Kurtarılamadı. İtalyan şef Andrea ve Yasemin Minguzzi, evlatlarının öldürülmesiyle tarifsiz bir acı yaşadı. Acılı anne Minguzzi, takvim.com. tr'ye önemli açıklamalar yaptı:



Mattia Ahmet'i o korkunç olaydan 1 gün önce akşam yemeğinde gördüm. Arkadaşıyla bizde kalacaklardı. Çok sevdiği kemik suyuna mercimek çorbasını yaptım. 'Anneannemden daha güzel yapmışsın' dedi, gülüştük. Son görüşüm oydu. Sabah görmedim. Yani bir 'Güle güle' bile diyemedim oğluma.



RÜYAMDA GÖRDÜM

"Allah'ım bana bir görev ver, bu dünyadan gitmeden çocuklara yardımım dokunsun" diye dua etmiştim. Duam kabul oldu ama bedeli ağır oldu. Allah Ahmet'i çok sevdiği için yanına aldı. Asla isyan etmedim bu yüzden.



Ahmet'i pamuklara sarmalayarak büyüttüm. Küçüklükten itibaren İslam'a merakı vardı. Biz zaten inançlı bir aileyiz. Bana hem Arapça'yı gösterip "Nakış gibi yazılıyor anne baksana" diyordu.