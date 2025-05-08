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Drifte tabureli tepki! O anlar kamerada

Sakarya'da bir esnaf, cadde üzerinde drift atan sürücünün otomobiline tabure fırlattı. Tabura araca isabet ederken, o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

takvim.com.tr
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Drifte tabureli tepki! O anlar kamerada

Sakarya Sapanca'da bir esnaf, cadde üzerinde drift atan sürücünün otomobiline tabure fırlattı.

Sapanca ilçesi Kırkpınar Mahallesi Bağdat Caddesi'nde gece saatlerinde iki sürücü, otomobiliyle kavşakta drift attı.

Drift yapan sürücünün otomobiline tabure fırlattı (DHA)Drift yapan sürücünün otomobiline tabure fırlattı (DHA)

ESNAF TABURE FIRLATTI
Bu sırada durumdan rahatsız olan bir esnaf, iş yerindeki tabureyi kapıp, otomobile doğru koştu.

Drift yapan sürücünün otomobiline tabure fırlattı (DHA)Drift yapan sürücünün otomobiline tabure fırlattı (DHA)

Esnafı gören sürücü, hızla olay yerinden uzaklaştı. Bu sırada esnaf elindeki tabureyi otomobile doğru fırlattı.

Tabura araca isabet ederken, o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.