Drifte tabureli tepki! O anlar kamerada

Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2025 11:59

Sapanca ilçesi Kırkpınar Mahallesi Bağdat Caddesi'nde gece saatlerinde iki sürücü, otomobiliyle kavşakta drift attı.

Sakarya Sapanca'da bir esnaf, cadde üzerinde drift atan sürücünün otomobiline tabure fırlattı.

Drift yapan sürücünün otomobiline tabure fırlattı (DHA)

ESNAF TABURE FIRLATTI

Bu sırada durumdan rahatsız olan bir esnaf, iş yerindeki tabureyi kapıp, otomobile doğru koştu.