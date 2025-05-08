Drifte tabureli tepki! O anlar kamerada
Sakarya'da bir esnaf, cadde üzerinde drift atan sürücünün otomobiline tabure fırlattı. Tabura araca isabet ederken, o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Sakarya Sapanca'da bir esnaf, cadde üzerinde drift atan sürücünün otomobiline tabure fırlattı.
Sapanca ilçesi Kırkpınar Mahallesi Bağdat Caddesi'nde gece saatlerinde iki sürücü, otomobiliyle kavşakta drift attı.
ESNAF TABURE FIRLATTI
Bu sırada durumdan rahatsız olan bir esnaf, iş yerindeki tabureyi kapıp, otomobile doğru koştu.
Esnafı gören sürücü, hızla olay yerinden uzaklaştı. Bu sırada esnaf elindeki tabureyi otomobile doğru fırlattı.
Tabura araca isabet ederken, o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.