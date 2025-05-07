Minguzzi cinayetiyle ilgili ortaya çıkan yeni görüntüler şoke etti!

Kadıköy’de bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi cinayetiyle ilgili ortaya çıkan yeni görüntüler şoke etti. Suça sürüklenen B.B. ve U.B. isimli 2 çocuğun olay sonrası arkadaşlarıyla buluştuğu ve yaşananları gülerek anlattığı anlar pes dedirtti.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2025

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İstanbul Kadıköy'de 24 Ocak'ta bit pazarına giden İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, B.B. (15) ve U.B. (16) adlı iki çocuk tarafından saldırıya uğradı. Mattia Ahmet, U.B. tarafından bıçaklanarak hayattan koparıldı. Suça sürüklenen çocuk hakkındaki soruşturma sürerken, dosyaya yeni görüntüler girdi. Görüntülerde, katil ve suç ortağının, olay sonrası Fikirtepe Metrobüs durağına gittiği ve orada arkadaşlarıyla buluştuğu anlar yer alıyor.



SABIKALARI ÇOK

Katilin metrobüs durağındaki arkadaşlarına Ahmet Minguzzi'yi nasıl bıçakladığını gülerek anlattığı görülüyor. Arkadaşlarıyla birlikte metrobüse binen katil ve suç ortağı, bu görüntülerden kısa bir süre sonra yakalanmıştı. Her ikisinin de daha önce çok sayıda sabıka kaydı olduğu ortaya çıktı.



HESAP 27 MAYIS'TA

Mattia Ahmet'in mezarının tahrip edilmesiyle ilgili de duruşma tarihi belli oldu. Tutuklu sanık Duran Aydın, ilk kez 27 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak. Mahkeme, Mattia Ahmet'in babası müşteki Andrea Minguzzi hakkında da duruşmaya zorla getirme emri çıkardı.



MİNGUZZİ'NİN ADI YAŞATILACAK

AK Partili Of Belediye Meclisi'nin Mayıs ayı toplantısında oy birliğiyle alınan kararla, Minguzzi'nin ismi, Trabzon Of'ta ölümsüzleştirildi. Daha önce Yıldırım ismi verilen sokağın adı "Mattia Ahmet Minguzzi Sokağı" olarak değiştirildi.



2 ZANLI DAHA YAKALANDI

Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürüldüğü olaya ilişkin tutuklu B.B ve U.B ile birlikte hareket ettiği tespit edilen ve haklarında gözaltı kararı verilen M.A.D. ve A.I. da yakalandı. Yaşları 18'den küçük olan şüpheliler Kadıköy Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü.

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