Cezaevinden izinli çıktı bir daha dönmedi! Firari olarak aranan Yılmaz Kayık'ın cesedi bulundu

Denizli'de izinli çıktığı cezaevine dönmeyince firari olarak aranan Yılmaz Kayık, dere yatağında ölü bulundu. Yılmaz Kayık'ın, dere kenarına gelip, ayakkabısını ve çoraplarını çıkardıktan sonra, kullandığı ileri sürülen uyuşturucunun da etkisiyle dereye düştüğü ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2025 12:36

Paylaş





ABONE OL

Denizli'de izinli çıktığı cezaevine dönmeyince firari olarak aranan Yılmaz Kayık ölü bulundu.

DERE YATAĞINDA BULUNDU

Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesi'ndeki Aksu Deresi kenarında, dün, sürüsünü otlatan çoban dere yatağında erkek cesedi olduğunu görüp durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri, üzerinden kimliğini belirten belge çıkmayan cesedin, Yılmaz Kayık'a ait olduğunu belirledi.

FİRARİ OLARAK ARANIYORDU

Kayık'ın 'Uyuşturucu satmak' suçundan yattığı Kırklareli Cezaevi'nden bir süre önce nakledildiği Denizli Kocabaş Açık Cezaevi'nden, 21 Nisan'da 10 günlük izne çıktığı öğrenildi.

İzni 30 Nisan'da biten Yılmaz Kayık'ın cezaevine dönmemesi nedeniyle firari olarak arandığı da ortaya çıktı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen jandarma ekipleri, Yılmaz Kayık'ın, dere kenarına gelip, ayakkabısını ve çoraplarını çıkardıktan sonra, kullandığı ileri sürülen uyuşturucunun da etkisiyle dereye düştüğü ihtimali üzerinde durulduğunu bildirdi.

Kayık'ın eşyaları da dere kenarında bulundu. Jandarma ve savcının olay yeri incelemelerinin ardından Kayık'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı'nın morguna götürüldü.