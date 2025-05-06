Esenyurt savaş alanına döndü! Sopalar havada uçuştu... Pompalı tüfekle ateş açtılar
İstanbul Esenyurt'ta yol verme tartışması nedeniyle başlayan kavgada mahalle bir anda savaş alanına döndü. Sopaların havada uçuştuğu kavgada pompalı tüfekle ateş edildi. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
Esenyurt'ta yol verme nedeniyle başlayan tartışma mahalleyi savaş alanına çevirdi.
Edinilen bilgilere göre olay, Pınar Mahallesi'nde yaşandı. Yol verme nedeniyle başlayan tartışma bir anda büyüdü.
Tarafların yakınlarının da olaya müdahil olmasıyla mahalle savaş alanına döndü.
Taraflar sopalarla birbirine saldırırken, bu sırada pompalı tüfekle ateş edildi. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.