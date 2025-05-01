Mersin'de ambulans helikopter 2 yaşındaki bebek için havalandı

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'nde kalp ve akciğerler yetersizliğinden tedavi gören 2 yaşındaki bebek, ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2025 17:13

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Mersin'de 2 yaşındaki bebek tedavisi için ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi.



Zatürre ve solunum bozukluğu nedeniyle Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören Y.D'nin, doktorlar tarafından ECMO (kalp ve akciğerlerin iflas ettiği ya da yetersiz kaldığı durumlarda kullanılan yaşam destek sistemi) için Ankara'ya sevk edilmesi kararlaştırıldı.

HASTANE TALEP ETTİ, BAKANLIK HELİKOPTER GÖNDERDİ



Sağlık Bakanlığı, hastanenin talebi üzerine Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ambulans helikopter yönlendirdi.

Hazırlığın ardından Y.D, helikopterle Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi.





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