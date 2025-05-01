Tekirdağ'da korkunç olay! 14 yaşındaki çocuk komşunun boğazını kesti
Tekirdağ Süleymanpaşa'da korkunç bir olay yaşandı. Çamaşır makinesini çalıştırmakta zorlanan komşuna yardım etmek için giden 25 yaşındaki Rabia Y. evdeki 14 yaşındaki İ.Ş. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Boğazı kesilen Rabia Y.'nin cep telefonu ile bazı ziynet eşyaları çalındı.
Olay, Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 25 yaşındaki Rabia Y., çamaşır makinesini çalıştırmakta zorlanan komşusuna yardım etmek için evlerine gitti.
14 YAŞINDAKİ ÇOCUK KOMŞUSUNUN BOĞAZINI KESTİ
Bu sırada evde bulunan 14 yaşındaki İ.Ş., kadına bıçakla saldırarak boğazından yaraladı. Ardından Rabia Y.'nin cep telefonu ile bazı ziynet eşyalarını alarak kaçtı.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alındı.