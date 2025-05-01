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Tekirdağ'da korkunç olay! 14 yaşındaki çocuk komşunun boğazını kesti

Tekirdağ Süleymanpaşa'da korkunç bir olay yaşandı. Çamaşır makinesini çalıştırmakta zorlanan komşuna yardım etmek için giden 25 yaşındaki Rabia Y. evdeki 14 yaşındaki İ.Ş. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Boğazı kesilen Rabia Y.'nin cep telefonu ile bazı ziynet eşyaları çalındı.

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Tekirdağ’da korkunç olay! 14 yaşındaki çocuk komşunun boğazını kesti

Olay, Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 25 yaşındaki Rabia Y., çamaşır makinesini çalıştırmakta zorlanan komşusuna yardım etmek için evlerine gitti.

Tekirdağ'da korkunç olay (İHA)Tekirdağ'da korkunç olay (İHA)

14 YAŞINDAKİ ÇOCUK KOMŞUSUNUN BOĞAZINI KESTİ
Bu sırada evde bulunan 14 yaşındaki İ.Ş., kadına bıçakla saldırarak boğazından yaraladı. Ardından Rabia Y.'nin cep telefonu ile bazı ziynet eşyalarını alarak kaçtı.

Tekirdağ'da kan donduran olay

Boğazı kesilen 25 yaşındaki Rabia Y. (İHA)Boğazı kesilen 25 yaşındaki Rabia Y. (İHA)

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Tekirdağ'da korkunç olay (İHA)Tekirdağ'da korkunç olay (İHA)

GÖZALTINA ALINDI
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, saldırıyı gerçekleştiren İ.Ş. kısa sürede yakalanırken, olaya yardım ettikleri iddia edilen A.K. (27) ve İ.Ş. (47) isimli iki kişi de gözaltına alındı.

Tekirdağ'da korkunç olay (İHA)Tekirdağ'da korkunç olay (İHA)

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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