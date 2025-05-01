Tekirdağ’da korkunç olay! 14 yaşındaki çocuk komşunun boğazını kesti

Tekirdağ'da korkunç olay (İHA)

GÖZALTINA ALINDI

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, saldırıyı gerçekleştiren İ.Ş. kısa sürede yakalanırken, olaya yardım ettikleri iddia edilen A.K. (27) ve İ.Ş. (47) isimli iki kişi de gözaltına alındı.