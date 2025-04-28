Mardin'de şüpheli ölüm: Kızlarını odasında korkunç halde buldular!

Mardin'de Kanak Ailesi, kızları Elif Kanak'ı odada silahla vurulmuş halde bulduklarını ve araçla ilçeye doğru hareket ettikleri ihbarında bulundu.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 28 Nisan 2025

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Mardin'in Derik ilçesinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunan Kanak Ailesi, kızları Elif Kanak'ı odada silahla vurulmuş halde bulduklarını ve araçla ilçeye doğru hareket ettikleri ihbarında bulundu. Karın bölgesinden ağır yaralanan Elif Kanak, kaldırıldığı Derik Devlet Hastanesi'nde doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Elif Kanak'ın cansız bedeni otopsi için Mardin'e götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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