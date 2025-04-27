takvim-logo

Deniz ulaşımına olumsuz hava engeli: İşte iptal edilen seferler

Sıcaklıkların ani düşüşü bazı deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Bursa Büyükşehir Belediyesince İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacağını bildirdi.

takvim.com.tr
takvim.com.tr
ABONE OL
Deniz ulaşımına olumsuz hava engeli: İşte iptal edilen seferler
Bursa Büyükşehir Belediyesince İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin yarınki 8 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.


Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesindeki duyuruya göre olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilen seferlerin listesi:

07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci),

08.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya),

09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas),

10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci),

11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas),

12.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya),
TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN