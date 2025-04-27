Deniz ulaşımına olumsuz hava engeli: İşte iptal edilen seferler
Sıcaklıkların ani düşüşü bazı deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Bursa Büyükşehir Belediyesince İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacağını bildirdi.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesindeki duyuruya göre olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilen seferlerin listesi:
07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci),
08.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya),
09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas),
10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci),
11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas),
12.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya),