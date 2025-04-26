İmamoğlu’nun bilançosu: 100 bin söz verdi 7 bin yapabildi!

2019 yılı yerel seçimleri öncesinde 5 yılda çözeceğini vadettiği kentsel dönüşümde sadece 7 bin 39 konut yapabildi. KİPTAŞ’ın yenileme çalışması kapsamında 4 bin 454 bağımsız birimden oluşan 15 kentsel dönüşüm projesinin inşası ise devam ettiği öğrenildi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 26 Nisan 2025

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Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2019 yılı yerel seçimleri öncesinde 5 yılda çözeceğini vadettiği kentsel dönüşümde sadece 7 bin 39 konut yapabildi. KİPTAŞ'ın yenileme çalışması kapsamında 4 bin 454 bağımsız birimden oluşan 15 kentsel dönüşüm projesinin inşası ise devam ettiği öğrenildi. İmamoğlu, 26 Eylül 2019'daki Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 şiddetindeki deprem sonrasında Ekim 2019'da İBB meclisinde sunum yaptı. İmamoğlu İstanbul'da 100 bin konut üreteceğini açıkladı. Ancak aradan geçen 6 yılda, İstanbul'da KİPTAŞ marifetiyle 7 bin 39 bağımsız birimden oluşan 15 proje ve 1 kentsel dönüşüm etabı tamamlanabildi. 4 bin 454 bağımsız birimden oluşan 15 kentsel dönüşüm projesinin inşası ise devam ettiği açıklandı.

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