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Bakırköy'de kadın sürücünün yolunu kesen trafik magandalarına idari ve para cezası!

Bakırköy'de yan yoldan trafiği tehlikeye atarak ana yola giriş yapan trafik magandaları, kendilerine tepki gösteren kadın sürücünün yolunu kesti. Sürücünün 'beni taciz ediyorsun' dediği kadın sürücü, 'önüme kırdınız' diyerek kendini savundu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya trafik magandası hakkında gereğinin yapıldığını açıkladı.

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Bakırköy’de kadın sürücünün yolunu kesen trafik magandalarına idari ve para cezası!

Olay, 22 Nisan Salı günü saat 23.30 sıralarında Ataköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahil yolunda aracıyla seyir halinde olan kadın sürücü, yan yoldan sinyal verip ana yola geçen sürücüye selektör yaptı.

Bakırköy'de kadın sürücünün önünü kesen maganda (DHA)Bakırköy'de kadın sürücünün önünü kesen maganda (DHA)

Ardından da defalarca kornaya bastı. Olayın ardından aracıyla ilerleyen kadın sürücünün yolunu, ileride selektör yaptığı sürücü kesti.

"BENİ TACİZ EDİYORSUN"

Aracından inen sürücü, kadının yanına gelerek "beni neden taciz ediyorsun" diyerek tartışmaya başladı. Kadın da "önüme kırdınız" diyerek karşılık verdi. Kadın sürücüyle, diğer sürücü arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı.

Bakırköy'de kadın sürücünün önüne kesip tartışma çıkartan kişi yakalandı

Bakırköy'de kadın sürücünün önünü kesen maganda (DHA)Bakırköy'de kadın sürücünün önünü kesen maganda (DHA)

Trafikteki diğer sürücülerin araya girmesiyle yol kesen sürücü olay yerinden ayrıldı. Yaşananlar araç kamerasına yansıdı.

GEREĞİ YAPILDI!
Sosyal medyada hızla yayılan görüntü hakkkında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan da açıklama geldi.

Yerlikaya, kadın sürücünün önünü kesen şahsa hem ceza kesildiğini hem de adli işlem uygulandığını açıkladı.

Bakırköy'de kadın sürücünün önünü kesen maganda (DHA)Bakırköy'de kadın sürücünün önünü kesen maganda (DHA)

İşte Yerlikaya'nın o açıklaması:

Sosyal medyada, İstanbul Bakırköy'de bir kadın sürücünün önünü keserek yolu kapatan ve trafikte tartışma çıkaran şahsa ait görüntüler yer almıştır.

Yapılan çalışmalar sonucu, şahsın F.N. olduğu tespit edilmiş ve sivil trafik ekiplerimizce yakalanmıştır.

F.N.'ye; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında:
"Trafik işaret ve levhalarına uymamak",
"Duraklamanın yasak olduğu yerlerde durmak" ve
"Yayaların trafiği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmak" maddelerinden idari para cezası uygulanmıştır.

Bakırköy'de kadın sürücünün önünü kesen maganda (DHA)Bakırköy'de kadın sürücünün önünü kesen maganda (DHA)

Ayrıca şahıs hakkında;
"Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürme" ve
"ULAŞIM ARAÇLARINI KAÇIRMA VEYA ALIKOYMA" suçlarından adli işlem başlatılmıştır.

Trafik güvenliğini hiçe sayanları ve saygısızca araç kullananları 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin.

Biz gereğini yapar, adalete teslim ederiz.

Bu tür olaylara geçit vermeyelim