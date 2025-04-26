Bakırköy’de kadın sürücünün yolunu kesen trafik magandalarına idari ve para cezası!

Bakırköy'de kadın sürücünün önünü kesen maganda (DHA)

İşte Yerlikaya'nın o açıklaması:

Sosyal medyada, İstanbul Bakırköy'de bir kadın sürücünün önünü keserek yolu kapatan ve trafikte tartışma çıkaran şahsa ait görüntüler yer almıştır.

Yapılan çalışmalar sonucu, şahsın F.N. olduğu tespit edilmiş ve sivil trafik ekiplerimizce yakalanmıştır.

F.N.'ye; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında:

"Trafik işaret ve levhalarına uymamak",

"Duraklamanın yasak olduğu yerlerde durmak" ve

"Yayaların trafiği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmak" maddelerinden idari para cezası uygulanmıştır.