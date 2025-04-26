Bakırköy'de kadın sürücünün yolunu kesen trafik magandalarına idari ve para cezası!
Bakırköy'de yan yoldan trafiği tehlikeye atarak ana yola giriş yapan trafik magandaları, kendilerine tepki gösteren kadın sürücünün yolunu kesti. Sürücünün 'beni taciz ediyorsun' dediği kadın sürücü, 'önüme kırdınız' diyerek kendini savundu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya trafik magandası hakkında gereğinin yapıldığını açıkladı.
Olay, 22 Nisan Salı günü saat 23.30 sıralarında Ataköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahil yolunda aracıyla seyir halinde olan kadın sürücü, yan yoldan sinyal verip ana yola geçen sürücüye selektör yaptı.
Ardından da defalarca kornaya bastı. Olayın ardından aracıyla ilerleyen kadın sürücünün yolunu, ileride selektör yaptığı sürücü kesti.
"BENİ TACİZ EDİYORSUN"
Aracından inen sürücü, kadının yanına gelerek "beni neden taciz ediyorsun" diyerek tartışmaya başladı. Kadın da "önüme kırdınız" diyerek karşılık verdi. Kadın sürücüyle, diğer sürücü arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı.
Trafikteki diğer sürücülerin araya girmesiyle yol kesen sürücü olay yerinden ayrıldı. Yaşananlar araç kamerasına yansıdı.
GEREĞİ YAPILDI!
Sosyal medyada hızla yayılan görüntü hakkkında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan da açıklama geldi.
Yerlikaya, kadın sürücünün önünü kesen şahsa hem ceza kesildiğini hem de adli işlem uygulandığını açıkladı.