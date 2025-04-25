Kraliyet pitonu neden yasak? Kraliyet pitonu zehirli mi, bakımı nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 25 Nisan 2025 19:42

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Kraliyet pitonu nedir?

Kraliyet pitonu (Python regius), Pythonidae familyasına ait olan ve batı ve orta Afrika'daki otlaklarda yaşayan kısa, kalın gövdeli bir yılandır . Nadiren 5 fitten (1,5 metre) uzun olan bu yılan, oldukça uysal bir yılandır.