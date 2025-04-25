Kraliyet pitonu neden yasak? Kraliyet pitonu zehirli mi, bakımı nasıl yapılır?
Kraliyet pitonu hakkındaki bilgiler arama motorlarında sıklıkla aratılanlar arasında yer alıyor. Peki kraliyet pitonu beslemek yasak mı? Kraliyet pitonu zehirli mi? İşte merak edilenler...
Kraliyet pitonu hakkındaki bilgiler arama motorlarında sıklıkla aratılanlar arasında yer alıyor. Peki kraliyet pitonu beslemek yasak mı? Kraliyet pitonu zehirli mi? İşte merak edilenler...
Kraliyet pitonu nedir?
Kraliyet pitonu (Python regius), Pythonidae familyasına ait olan ve batı ve orta Afrika'daki otlaklarda yaşayan kısa, kalın gövdeli bir yılandır . Nadiren 5 fitten (1,5 metre) uzun olan bu yılan, oldukça uysal bir yılandır.
Kraliye pitonu ismini nereden alır?
Kraliyet pitonu rahatsız edildiğinde vücudunu sıkı bir küre haline getirir, başını orta kıvrıma sokar ve kendini güvende hissedene kadar hareketsiz kalır. Bu savunma davranışı yılana alternatif adını, top pitonu adını vermiştir.