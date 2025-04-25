Beşiktaş taraftarı Zafer Altınışık'ın hayali gerçek oldu!

2009 yılında geçirdiği bir trafik kazasında boynundan aşağısı felç olan Zafer Altınışık’ın en büyük hayali Beşiktaş antrenmanını canlı izlemekti. Işık, dün Beşiktaş’ın yıldız futbolcularıyla bir araya geldi, gözleri doldu.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 25 Nisan 2025

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Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesinde yaşayan Zafer Altınışık, 2009 yılında talihsiz bir trafik kazası geçirdi. Altınışık'ın kaza sonrası boynundan aşağısı felç kaldı.

Yıllardır yatağa bağımlı yaşayan Zafer'in Beşiktaş ile ilgili bir hayali vardı... Beşiktaş taraftarı Zafer Işık'ın siyah-beyazlı takımla bir araya gelme hayali gerçek oldu. Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'nın desteği, Kızılören Kaymakamı Bilal Çitil'in girişimleriyle İstanbul'a gelen Altınışık, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ve futbolcularla buluştu.

Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in ismi yazılı Beşiktaş forması hediye ettiği Zafer Altınışık, futbolcularla sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Altınışık, "Hayatımın en özel anının yaşadım. Çok mutluyum. Bu benim ömrüm boyunca unutamayacağım bir gündü. Her şeye rağmen yaşamak çok güzel" dedi.

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