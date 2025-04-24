Kadraj Galeri Kadraj İkon İşyerindeki narsist liderlerin çalışanlar üzerindeki psikolojik etkileri! İşte Harvard Business’ten şok açıklamalar…

İşyerindeki narsist liderlerin çalışanlar üzerindeki psikolojik etkileri! İşte Harvard Business’ten şok açıklamalar…

İş hayatında psikolojik baskı, dışlanma veya küçümsenme gibi olumsuz durumlar, çalışanların ruh sağlığını ciddi şekilde etkileyebilir. Harvard Business Review'de yer alan yeni bir araştırma, narsist liderlerle çalışan kişilerin kaygı ve stres seviyelerinin arttığını, ayrıca bu liderlere karşı duyulan çekimin kişilik özellikleriyle yakından ilişkili olduğunu gösteriyor. Peki narsist liderlerin özellikleri neler? İşte araştırmalar…

Giriş Tarihi: 24.04.2025 16:58 Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 16:58
İşyerindeki narsist liderlerin çalışanlar üzerindeki psikolojik etkileri! İşte Harvard Business’ten şok açıklamalar…

İşyerindeki narsist liderlerin çalışanlar üzerinde yarattığı psikolojik baskılar, ruh sağlığını olumsuz etkileyebilir. Araştırmaya göre, çalışanların kişilik özelliklerine ve liderle olan ilişkilerine bağlı olarak farklılık gösterdiği açıklanıyor. İşte narsist liderlerin davranışları…

İşyerindeki narsist liderlerin çalışanlar üzerindeki psikolojik etkileri! İşte Harvard Business’ten şok açıklamalar…

Narsist liderlerle çalışmanın zorlukları ve çalışanlar üzerindeki etkileri

Yapılan araştırmalar yaratıcı, meraklı ve yenilikçi düşünceye sahip kişilerin narsist liderlere karşı daha az duyarlı olduklarını ortaya koyuyor. Bu bireyler, narsist liderlerin artan bağımlılık yaratma eğiliminden hoşnut olmamakta ve genellikle bu tür liderlerle daha sağlıklı ilişkiler kurabiliyorlar. Ayrıca, sorumlu ve disiplinli çalışanlar da narsist liderlerden daha az etkileniyor. Bu kişiler, bağımsız şekilde görevlerini yerine getirebildikleri için, narsist liderlerin aşırı yönlendirmelerinden hoşlanmıyorlar.

İşyerindeki narsist liderlerin çalışanlar üzerindeki psikolojik etkileri! İşte Harvard Business’ten şok açıklamalar…

Narsist liderlerin en belirgin özelliklerinden biri, karizmatik olmalarıdır. Ancak zamanla bu liderlerin duygusal mesafeleri ve şüpheci tavırları ortaya çıkar. Bu liderler genellikle otokratik, saldırgan ve iş birliğine kapalıdırlar. Uzman tavsiyelerine kulak asmazlar ve çoğu zaman yalnızca kendi görüşlerine güvenerek karar alırlar.

İşyerindeki narsist liderlerin çalışanlar üzerindeki psikolojik etkileri! İşte Harvard Business’ten şok açıklamalar…

San Francisco merkezli Therapy Now FS'in araştırmalarına göre, narsist liderlerle çalışmak, çalışanların stres seviyelerini artırarak iş yerindeki verimliliği olumsuz etkiler.

İşyerindeki narsist liderlerin çalışanlar üzerindeki psikolojik etkileri! İşte Harvard Business’ten şok açıklamalar…

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🔸Sabırlı olun ve hedeflerinize odaklanın: zorluklar karşısında sabırlı olun ve bir gün çabalarınızın karşılığını alacağınızı unutmayın.