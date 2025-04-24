İşyerindeki narsist liderlerin çalışanlar üzerindeki psikolojik etkileri! İşte Harvard Business’ten şok açıklamalar…

Narsist liderlerle çalışmanın zorlukları ve çalışanlar üzerindeki etkileri

Yapılan araştırmalar yaratıcı, meraklı ve yenilikçi düşünceye sahip kişilerin narsist liderlere karşı daha az duyarlı olduklarını ortaya koyuyor. Bu bireyler, narsist liderlerin artan bağımlılık yaratma eğiliminden hoşnut olmamakta ve genellikle bu tür liderlerle daha sağlıklı ilişkiler kurabiliyorlar. Ayrıca, sorumlu ve disiplinli çalışanlar da narsist liderlerden daha az etkileniyor. Bu kişiler, bağımsız şekilde görevlerini yerine getirebildikleri için, narsist liderlerin aşırı yönlendirmelerinden hoşlanmıyorlar.