İşyerindeki narsist liderlerin çalışanlar üzerindeki psikolojik etkileri! İşte Harvard Business’ten şok açıklamalar…
İş hayatında psikolojik baskı, dışlanma veya küçümsenme gibi olumsuz durumlar, çalışanların ruh sağlığını ciddi şekilde etkileyebilir. Harvard Business Review'de yer alan yeni bir araştırma, narsist liderlerle çalışan kişilerin kaygı ve stres seviyelerinin arttığını, ayrıca bu liderlere karşı duyulan çekimin kişilik özellikleriyle yakından ilişkili olduğunu gösteriyor. Peki narsist liderlerin özellikleri neler? İşte araştırmalar…
Giriş Tarihi: 24.04.2025 16:58
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 16:58