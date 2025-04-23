Mattia Ahmet Minguzzi yaşasaydı bugün 15 olacaktı!

Mattia Ahmet Minguzzi, 'Çocuk' görünümlü iki cani tarafından katledildi. Eğer vahşice öldürülmeseydi bugün 15 yaşına girecekti. Hem doğum gününü hem de 23 Nisan'ı kutlamak için okuluna gidecekti.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 23 Nisan 2025

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Bugün tüm çocukların bayramı... Mattia Ahmet için ise daha anlamlıydı. Çünkü bugün, onun aynı zamanda yeni yaşına gireceği andı. Ancak iki cani onu hayattan kopardı. Yasemin-Andrea Minguzzi çiftinin evinde oğullarının yaş günü pastası değil yas günü vardı. Acıları ise daha da arttı. Çünkü yine kendilerine silahlı tehdit mesajları yollandı.

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