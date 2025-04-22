Efil efil bir lezzet: Çağla cacığı tarifi! Kaşık kaşık gidiyor

İlkbaharın habercilerinden biri olan çağlanın tam mevsimi! Özellikle hafif ve sağlıklı lezzetler arayanlar için ideal olan çağla cacığı, ferahlatıcı etkisiyle sofralara bahar getiriyor. Yoğurdun serinliğiyle çağlanın hafif ekşi lezzetinin buluştuğu bu tarif, pratik bir ara öğün olarak tercih edilebilir. Siz de "Çağla cacığı nasıl yapılır?" diye soranlardansınız işte yanıtı...