Efil efil bir lezzet: Çağla cacığı tarifi! Kaşık kaşık gidiyor
Akdeniz bölgesinin en lezzetli meyvelerinden biri olan çağla, mevsimi kısa sürse de damakları şenlendiren bir aromaya sahip. Yöresel tatlara eşlik eden çağla genellikle yıkanıp hafif tuzla birlikte tüketiliyor. Ancak çağlanın Antalya ve Alanya yörelerinde cacığı da oldukça meşhur. Peki yaz sofralarına çok yakışan çağlanın cacığı nasıl yapılır? Kuru cacık sevenler bu tarifi çok sevecek! İşte yapımına ilişkin detaylar...
Giriş Tarihi: 22.04.2025 14:03
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 14:08