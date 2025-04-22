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Efil efil bir lezzet: Çağla cacığı tarifi! Kaşık kaşık gidiyor

Akdeniz bölgesinin en lezzetli meyvelerinden biri olan çağla, mevsimi kısa sürse de damakları şenlendiren bir aromaya sahip. Yöresel tatlara eşlik eden çağla genellikle yıkanıp hafif tuzla birlikte tüketiliyor. Ancak çağlanın Antalya ve Alanya yörelerinde cacığı da oldukça meşhur. Peki yaz sofralarına çok yakışan çağlanın cacığı nasıl yapılır? Kuru cacık sevenler bu tarifi çok sevecek! İşte yapımına ilişkin detaylar...

Giriş Tarihi: 22.04.2025 14:03 Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 14:08
Efil efil bir lezzet: Çağla cacığı tarifi! Kaşık kaşık gidiyor

İlkbaharın habercilerinden biri olan çağlanın tam mevsimi! Özellikle hafif ve sağlıklı lezzetler arayanlar için ideal olan çağla cacığı, ferahlatıcı etkisiyle sofralara bahar getiriyor. Yoğurdun serinliğiyle çağlanın hafif ekşi lezzetinin buluştuğu bu tarif, pratik bir ara öğün olarak tercih edilebilir. Siz de "Çağla cacığı nasıl yapılır?" diye soranlardansınız işte yanıtı...

Efil efil bir lezzet: Çağla cacığı tarifi! Kaşık kaşık gidiyor

Malzemeler

  1. 1 su bardağı süzme yoğurt 🥣

  2. Yarım çay bardağı soğuk içme suyu 💧

  3. 7–8 adet taze çağla (ince doğranmış) 🌿

  4. 1 diş sarımsak (ezilmiş) 🧄

  5. 1 yemek kaşığı zeytinyağı 🫒

  6. Tuz (isteğe göre) 🧂

  7. Üzeri için: Kuru nane veya dereotu (isteğe bağlı) 🌱

Efil efil bir lezzet: Çağla cacığı tarifi! Kaşık kaşık gidiyor

Hazırlanışı

  1. Yoğurdu geniş bir kaseye alın. Kıvamını açmak için soğuk suyu yavaşça ekleyin ve pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar karıştırın.

Efil efil bir lezzet: Çağla cacığı tarifi! Kaşık kaşık gidiyor

  1. Ezilmiş sarımsağı ve tuzu yoğurda ilave edin.

  2. İnce doğranmış çağlaları karışıma ekleyip harmanlayın.

Efil efil bir lezzet: Çağla cacığı tarifi! Kaşık kaşık gidiyor
  1. Servis tabağına alın. Üzerine zeytinyağı gezdirin, dilerseniz kuru nane veya dereotu serpiştirin.