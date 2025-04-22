Adana'da dehşet anları: 2 kişiyi öldüren genç kaçamayınca intihar etti!

Adana'da apartman dairesinde tartıştığı iki kişiyi tabancayla vurarak öldüren 22 yaşındaki genç, polislerden kaçamayınca intihar etti.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 23 Nisan 2025 02:27

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Adana'da 22 yaşındaki genç, apartman dairesinde 2 kişiyi tabanca ile vurarak öldürdü. Olaydan sonra kaçan şüpheli saklandığı evde polis tarafından kıstırılınca kaçacak yer bulamayıp intihar etti.

2 kişiyi öldüren genç kaçamayınca intihar etti. (İHA)



DEFALARCA ATEŞ ETTİ

İddiaya göre, Mehmet Eser (22), Gürselpaşa Mahallesi'nde bir apartman dairesinde Mesut Savuran (37) ve Abdülhakim Demirbaş (20) ile buluştu. Kısa süre sonra taraflar arasında çıkan tartışma silahlı saldırıya dönüştü. Eser, tabancasını çekerek her iki kişiye de defalarca ateş etti. Göğsünden vurulan Savuran ve Demirbaş, olay yerinde yere yığıldı.

2 kişiyi öldüren genç kaçamayınca intihar etti. (İHA)



Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde iki kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi.



2 kişiyi öldüren genç kaçamayınca intihar etti. (İHA)



SAKLANAMAYINCA İNTİHAR ETTİ



Olayın ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısı Mehmet Eser'in Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi'ndeki bir apartmanda saklandığını tespit etti. Adrese operasyon düzenleyen polis ekiplerini fark eden Eser, binanın damına çıktı. Burada kaçış şansı kalmadığını anlayan zanlı, yanında taşıdığı tabancayla başına ateş ederek intihar etti.

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