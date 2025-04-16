Özel hastanede korkunç 'yumurtalık' ticareti! Doktorun ifadesi ortaya çıktı! Klinik kapı duvar

Kadınların yumurtalarını 20 bin-30 bin TL karşılığında satın alarak ABD’deki müşterilerine pazarladığı iddia edilen Ataşehir’deki kadın doğum merkezinde sessizlik hâkim. Merkeze daha önce de 'uzmanlık dalları haricinde başka uzmanlık dalı yazılamaz' hükmünü ihlal ve 'reklam yasağı' kapsamında para cezası kesildiği öğrenildi.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 16 Nisan 2025 07:49

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CİMER üzerinden yapılan bir şikâyet sonucu İstanbul Ataşehir'deki özel bir kadın doğum kliniği mercek altına alındı. İddiaya göre kadın doğum polikliniği, "genel kontrol, muayene veya yumurta dondurma" gibi işlemler adı altında genç kadınlara kurye aracılığıyla hormon ve yumurta artırıcı ilaç gönderdi. Bu ilacı 2 hafta süresince kullanan kadınlar, yurtdışına gönderildi ve oradaki hastanelerin tüp bebek merkezlerine yumurta satışı yapıldı. Kadınlaraysa olgunlaşan yumurta sayısı kadar para ödeneceği söylenerek 20-40 bin lira para teklifi sunuldu.

İstanbul Ataşehir'de kadınların yumurtalarını para karşılığı alan çete ifşa oldu. (AA) İhbar üzerine İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü denetim ekipleri kliniğe giderek araştırmalar yaptı. İlgili ilacın birkaç hastaya reçete edildiğini belirledi. Klinikte çalışan doktorlar ise âdet düzensizliği, kanama gibi ilgili tanılara göre ilacın verildiğini, suçlamaları kabul etmediklerini belirttiler. Ancak savunmaları uygun görmeyen Sağlık Bakanlığı, reçeteleme yapan 2 doktor hakkında suç duyurusunda bulundu. İLACIN YAN ETKİLERİ VAR

Sabah'ın haberine göre; Enjeksiyon yöntemiyle vücuda alınan ilacın yumurta üretmeyen, tüp bebek gibi kısırlık tedavisi uygulanan yetişkinlerde kullanıldığı ve kadınlarda yumurta dondurma döngüsü sırasında toplanan ve saklanan yumurta sayısını artırmak için de yaygın olarak kullanıldığı öğrenildi. İlacın yan etki olarak anafilaktik reaksiyon ve şokları içeren aşırı hassasiyet reaksiyonları yarattığı ifade ediliyor.