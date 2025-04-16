Özel hastanede korkunç 'yumurtalık' ticareti! Doktorun ifadesi ortaya çıktı! Klinik kapı duvar
Kadınların yumurtalarını 20 bin-30 bin TL karşılığında satın alarak ABD’deki müşterilerine pazarladığı iddia edilen Ataşehir’deki kadın doğum merkezinde sessizlik hâkim. Merkeze daha önce de 'uzmanlık dalları haricinde başka uzmanlık dalı yazılamaz' hükmünü ihlal ve 'reklam yasağı' kapsamında para cezası kesildiği öğrenildi.
CİMER üzerinden yapılan bir şikâyet sonucu İstanbul Ataşehir'deki özel bir kadın doğum kliniği mercek altına alındı.
İddiaya göre kadın doğum polikliniği, "genel kontrol, muayene veya yumurta dondurma" gibi işlemler adı altında genç kadınlara kurye aracılığıyla hormon ve yumurta artırıcı ilaç gönderdi.
Bu ilacı 2 hafta süresince kullanan kadınlar, yurtdışına gönderildi ve oradaki hastanelerin tüp bebek merkezlerine yumurta satışı yapıldı. Kadınlaraysa olgunlaşan yumurta sayısı kadar para ödeneceği söylenerek 20-40 bin lira para teklifi sunuldu.
İhbar üzerine İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü denetim ekipleri kliniğe giderek araştırmalar yaptı. İlgili ilacın birkaç hastaya reçete edildiğini belirledi. Klinikte çalışan doktorlar ise âdet düzensizliği, kanama gibi ilgili tanılara göre ilacın verildiğini, suçlamaları kabul etmediklerini belirttiler.
Ancak savunmaları uygun görmeyen Sağlık Bakanlığı, reçeteleme yapan 2 doktor hakkında suç duyurusunda bulundu.
İLACIN YAN ETKİLERİ VAR
Sabah'ın haberine göre; Enjeksiyon yöntemiyle vücuda alınan ilacın yumurta üretmeyen, tüp bebek gibi kısırlık tedavisi uygulanan yetişkinlerde kullanıldığı ve kadınlarda yumurta dondurma döngüsü sırasında toplanan ve saklanan yumurta sayısını artırmak için de yaygın olarak kullanıldığı öğrenildi. İlacın yan etki olarak anafilaktik reaksiyon ve şokları içeren aşırı hassasiyet reaksiyonları yarattığı ifade ediliyor.
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Doktor Ş.A'nin ifadesinde "Şikâyete konu kişiler ve olaylarla ilgili herhangi ilgim ve bilgim yoktur. Uzmanlık alanımla ilgili yasaların bana verdiği haklar ve sınırlar çerçevesinde hastalarıma âdet düzensizliği, kanama gibi şikâyetlere ilaç reçete ediyorum. Kadın kısırlık tedavisinde kullanılan ilacı daha önce hiç reçete etmedim" dediği öğrenildi.
SİCİLİ KABARIK
Merkezin daha önce de "uzmanlık dalları haricinde başka uzmanlık dalı yazılamaz" hükmünü ihlal ve "reklam yasağı" kapsamında 10 bin 572 lira idari para cezası kesildiği öğrenildi. Sayfaya erişim engeli getirildi.
İddiaların odağındaki hastanenin yolunu tutan mağdurlar kapı duvarla karşılaştı. Bilgi almak için yetkililere ulaşmak isteyenler ise cevapsız sorularla ortada kaldı.
Hiçbir açıklama yapmayan hastane yönetimi ve doktorlar telefonlara dahi cevap vermedi.