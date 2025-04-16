Samsun’da dehşete düşüren olay! Eşine kurşun yağdırmıştı! 9 yıl önce ağabeyini öldürmüş

Giriş Tarihi: 16 Nisan 2025 11:14

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi Ok Sokak üzerinde dün akşam saat 22.15'te meydana geldi.

KURŞUN YAĞDIRDI

Edinilen bilgiye göre, tır sürücüsü Emrah Akpınar(38), boşanma aşamasında olduğu, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan 3 çocuk annesi eşi Emine Akpınar'a (36) sokak ortasında tabancayla kurşun yağdırarak kafasından vurdu.

Silah sesleri üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri Emine Akpınar'ın sokak ortasında hayatını kaybettiğini tespit etti.