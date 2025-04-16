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Bir süredir bacaklarındaki sağlık sorunları nedeniyle tedavi altında olan Tevetoğlu, geçtiğimiz yıllarda damar tıkanıklığı nedeniyle önemli operasyonlar geçirmişti. Oğlu Tarkan'ın sanat hayatındaki en büyük destekçilerinden biri olan Neşe Tevetoğlu'nun kaybı, sanat camiasında ve sevenleri arasında derin üzüntüye neden oldu.