TARKAN'IN ANNESİ KİMDİR? Neşe Tevetoğlu kaç yaşında öldü ve aslen nereli?
Türk pop müziğinin megastarı Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu'ndan gelen acı haber, sanat dünyasını ve sevenlerini derinden sarstı. Ardından, “Tarkan’ın annesi kim? Tarkan’ın annesi kaç yaşında öldü?” soruları araştırılıyor. Peki Neşe Tevetoğlu aslen nereli? İşte biyografisi!
Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Tevetoğlu, tedavi gördüğü hastanede geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Bir süredir bacak rahatsızlığı nedeniyle tedavi altında olan Neşe Tevetoğlu'nun vefatı, yakın çevresinde ve hayranlarını yasa boğdu. Peki Tarkan'ın annesi kimdir? Neşe Tevetoğlu kaç yaşında öldü ve aslen nereli? İşte konuya dair merak edilenler…
TARKAN'IN ANNESİ NEŞE TEVETOĞLU KİMDİR?
Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu, 1957 yılında dünyaya geldi. Bir dönem ailesiyle birlikte Almanya'da yaşamını sürdüren Tevetoğlu, 1986 yılında Türkiye'ye taşındı.
Önce Kocaeli'nin Karamürsel ilçesine yerleşen aile, ilerleyen yıllarda yaşamlarını Antalya'da sürdürmeye başladı.
Türk pop müziğinin yıldızı Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu, 16 Nisan 2025 tarihinde Antalya'da tedavi gördüğü hastanede geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. 68 yaşındaki Neşe Tevetoğlu'nun vefat haberi, sanatçının Almanya turnesi sırasında ulaştı. Acı haber üzerine Tarkan, programını iptal ederek acilen İstanbul'a döndü.