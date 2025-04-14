Hastalara yönelik uygunsuz yazışmalar için harekete geçildi: Konya'daki skandal olayda ahlaksızlar adliyede!

Konya'da hastalara ilişkin uygunsuz yazışmalar yaptıkları iddia edilen 2 doktor, 'özel hayatın gizliliğini ihlal' ve 'kişisel verileri hukuka aykırı paylaşmak' suçlarından 2 doktor hakkında soruşturma başlatıldı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 14 Nisan 2025

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Konya'da hastalara yönelik uygunsuz yazışmalarda bulundukları iddia edilen 2 doktor, adliyeye sevk edildi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak paylaşmak" suçlarından 2 doktor hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, doktorlar S.Ö. ve O.T.'nin gözaltına alınması talimatı verildiği kaydedilerek, "Olayla ilgili soruşturma tüm yönleriyle titizlikle yürütülmektedir" ifadesi kullanıldı.

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