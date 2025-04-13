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Doktorların iğrenç yazışmaları ifşa olmuştu! İşte o doktorlardan ilk görüntü: Adliyeye sevk edildiler

Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanlarına ait olduğu öne sürülen WhatsApp grubunda kadın hastaların fiziksel özellikleri ve kıyafetleriyle ilgili yazışmalar yaptığı iddia edilen 2 asistan doktorun görevden uzaklaştırılıp, idari soruşturma başlatıldığı belirtildi. Kan donduran olayda mesajlar dehşete düşürürken Konya Cumhuriyet Başsavcılığı 2 doktor hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.Ö. ve O.T, Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

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Doktorların iğrenç yazışmaları ifşa olmuştu! İşte o doktorlardan ilk görüntü: Adliyeye sevk edildiler

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Cildiye Bölümünde görev yapan asistan doktorların WhatsApp grubunda kadın hastaların fiziksel özellikleri ve kıyafetleriyle ilgili yazışmalarının sosyal medyada paylaşılması tepki topladı.

Doktorların iğrenç yazışmaları ifşa olmuştu! Selçuk Üniversitesinden o yazışmalara ilişkin açıklama: Personeller görevden uzaklaştırılmıştırDoktorların iğrenç yazışmaları ifşa olmuştu! Selçuk Üniversitesinden o yazışmalara ilişkin açıklama: Personeller görevden uzaklaştırılmıştır

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yazışmaların ortaya çıkmasının ardından Sağlık Bakanlığı ve Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 2 asistan doktor görevden uzaklaştırıldı.

Selçuk Üniversitesi'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda yer alan ve üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesindeki bazı sağlık çalışanlarına ait olduğu iddia edilen yazışmalarla ilgili soruşturma başlatılmış olup iddiaya konu personeller görevden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Doktorların iğrenç yazışmaları ifşa olmuştu! Selçuk Üniversitesinden o yazışmalara ilişkin açıklama: Personeller görevden uzaklaştırılmıştırDoktorların iğrenç yazışmaları ifşa olmuştu! Selçuk Üniversitesinden o yazışmalara ilişkin açıklama: Personeller görevden uzaklaştırılmıştır

Mesajlarda "Sarışın fena", "tişörtten görünüyordu", "Hayatımın aşkını kaçırdınız" gibi ifadelerin yer aldığı görüldü.

Konya'da hastalara yönelik uygunsuz yazışmalarda bulundukları iddia edilen 2 doktor adliyeye sevk edildi. (AA)Konya'da hastalara yönelik uygunsuz yazışmalarda bulundukları iddia edilen 2 doktor adliyeye sevk edildi. (AA)

O DOKTORLAR GÖZALTINA ALINDI

Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak paylaşmak" suçlarından 2 doktor hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Ahlaksız 2 doktor adliyeye sevk edildi

Açıklamada, soruşturma kapsamında doktorlar S.Ö. ve O.T'nin gözaltına alınması talimatı verildiği kaydedilerek, "Olayla ilgili olarak soruşturma tüm yönleriyle titizlikle yürütülmektedir." ifadesi kullanıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, doktorları gözaltına aldı.

Konya'da hastalara yönelik uygunsuz yazışmalarda bulundukları iddia edilen 2 doktor adliyeye sevk edildi. (AA)Konya'da hastalara yönelik uygunsuz yazışmalarda bulundukları iddia edilen 2 doktor adliyeye sevk edildi. (AA)

İŞTE İLK GÖRÜNTÜLERİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.Ö. ve O.T, Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Selçuk Üniversitesinden (SÜ) yapılan açıklamada, üniversitenin tıp fakültesi hastanesindeki bazı sağlık çalışanlarına ait olduğu iddia edilen yazışmalarla ilgili soruşturma başlatıldığı, iddiaya konu personelin görevden uzaklaştırıldığı bildirilmişti.

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