Doktorların iğrenç yazışmaları ifşa olmuştu! İşte o doktorlardan ilk görüntü: Adliyeye sevk edildiler

Giriş Tarihi: 13 Nisan 2025 18:44

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Cildiye Bölümünde görev yapan asistan doktorların WhatsApp grubunda kadın hastaların fiziksel özellikleri ve kıyafetleriyle ilgili yazışmalarının sosyal medyada paylaşılması tepki topladı.

Doktorların iğrenç yazışmaları ifşa olmuştu! Selçuk Üniversitesinden o yazışmalara ilişkin açıklama: Personeller görevden uzaklaştırılmıştır

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yazışmaların ortaya çıkmasının ardından Sağlık Bakanlığı ve Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 2 asistan doktor görevden uzaklaştırıldı.

Selçuk Üniversitesi'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda yer alan ve üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesindeki bazı sağlık çalışanlarına ait olduğu iddia edilen yazışmalarla ilgili soruşturma başlatılmış olup iddiaya konu personeller görevden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.