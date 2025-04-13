Doktorların iğrenç yazışmaları ifşa olmuştu! İşte o doktorlardan ilk görüntü: Adliyeye sevk edildiler
Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanlarına ait olduğu öne sürülen WhatsApp grubunda kadın hastaların fiziksel özellikleri ve kıyafetleriyle ilgili yazışmalar yaptığı iddia edilen 2 asistan doktorun görevden uzaklaştırılıp, idari soruşturma başlatıldığı belirtildi. Kan donduran olayda mesajlar dehşete düşürürken Konya Cumhuriyet Başsavcılığı 2 doktor hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.Ö. ve O.T, Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Cildiye Bölümünde görev yapan asistan doktorların WhatsApp grubunda kadın hastaların fiziksel özellikleri ve kıyafetleriyle ilgili yazışmalarının sosyal medyada paylaşılması tepki topladı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yazışmaların ortaya çıkmasının ardından Sağlık Bakanlığı ve Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 2 asistan doktor görevden uzaklaştırıldı.
Selçuk Üniversitesi'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:
"Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda yer alan ve üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesindeki bazı sağlık çalışanlarına ait olduğu iddia edilen yazışmalarla ilgili soruşturma başlatılmış olup iddiaya konu personeller görevden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Mesajlarda "Sarışın fena", "tişörtten görünüyordu", "Hayatımın aşkını kaçırdınız" gibi ifadelerin yer aldığı görüldü.