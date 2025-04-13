Boş arazide çürümüş ceset bulundu! İstanbul Küçükçekmece'de kan donduran olay

İstanbul Küçükçekmece’de boş arazide çürümüş halde erkek cesedi bulundu. Ceset, ekiplerin incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu’na götürüldü.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 14 Nisan 2025 01:24

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Olay, akşam saatlerinde İstanbul Küçükçekmece Fatih Mahallesi Basınköy İstanbul Caddesi üzerinde bulunan boş arsada meydana geldi.

Küçükçekmece’de boş arazide çürümüş halde erkek cesedi bulundu. (İHA)

İddiaya göre arazide yürüyen gençler tarafından boş alanda hareketsiz yatan insan bedeni bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemeleri sonucunda çürümüş bir erkek cesedi olduğu tespit edildi.

Küçükçekmece’de boş arazide çürümüş halde erkek cesedi bulundu. (İHA)

Uzun zamandır orada olduğu ve 30 yaşlarında olduğu düşünülen ceset, ekiplerin incelemesi sonrası cenaze aracına bindirilerek Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

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